Развитие производственного комплекса и АПК в Могилевской области нужно ускорить - Мартынюк

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предстоит ускорить развитие сельскохозяйственного и производственного комплексов Могилевской области, отметил в беседе с журналистами Леонид Мартынюк, который сегодня назначен на должность помощника Президента - инспектора по Могилевской области, передает корреспондент БЕЛТА.

"Поставленные задачи - это максимальное ускорение развития всего сельскохозяйственного и производственного комплекса, поскольку область характеризуется симбиозом аграрного и промышленного секторов. Сельскохозяйственный сектор - это порядка 45%, и больший удельный вес промышленности", - сказал Леонид Мартынюк.

Он обратил внимание на важность загрузки всех производственных мощностей и, соответственно, наращивания производства, что в итоге, по словам Леонида Мартынюка, приведет к увеличению заработной платы и улучшению благосостояния людей.-0-