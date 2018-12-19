Развитие промпроизводства и ТЭК Беларуси обсудят 20 декабря на совместном заседании палат парламента

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики состоится 20 декабря. Перед парламентариями с докладом о результатах, задачах и направлениях развития в области промышленного производства и топливно-энергетического комплекса Беларуси выступит заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

Члены правительства ответят на вопросы депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики.

Как сообщалось, по данным Национального статистического комитета, объем промышленного производства в Беларуси в январе-ноябре в текущих ценах составил Br100 млрд, или в сопоставимых ценах 106,1% к уровню января-ноября 2017-го. В горнодобывающей промышленности промпроизводство увеличилось на 3,3%; в обрабатывающей - на 6,2%; в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - на 7,1%; в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 0,4%. Индекс промышленного производства за ноябрь 2018 года к ноябрю 2017-го составил 103,1%, к октябрю 2018 года - 100,4%.-0-