Развитие систем возмещения депозитов обсудят на международной конференции в Минске

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная научно-практическая конференция "Система гарантирования депозитов: вызовы и взгляд в будущее" пройдет в Минске 21-22 ноября. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУ "Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц", которое выступает организатором конференции.

Мероприятие соберет представителей госорганов, международных финансовых организаций, банковской системы. Ожидается участие руководителей фондов (агентств) гарантирования депозитов стран Евразийского регионального комитета, ЕАЭС, стран Европы и Ближнего Востока. Эксперты будут обсуждать вопросы развития систем возмещения банковских вкладов (депозитов) физических лиц в странах ближнего и дальнего зарубежья. Они также поделятся опытом проведения мероприятий по минимизации потерь при ликвидации банков.

"Мировой опыт демонстрирует необходимость повышения стандартов обслуживания клиентов банков, развития гарантийных банковских систем и технологий, в том числе постоянного расширения линейки инструментов финансовой поддержки. Беларусь предоставит площадку для обмена опытом и выработки перспективных стратегий специализированным организациям, занимающимся вопросами страхования депозитов, - отметили организаторы. - Изучение опыта и анализ примеров других стран позволят сформировать предложения по развитию законодательства и применению лучших мировых практик в существующей в Беларуси системе гарантированного возмещения банковских вкладов (депозитов)".

Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц планирует подписать меморандумы о сотрудничестве и взаимопонимании с агентствами по защите вкладов Сербии, Кыргызстана, фондами гарантирования банковских вкладов Армении, Польши, Украины.

Аккредитация СМИ для освещения конференции обязательна. Зарегистрироваться можно по телефону 8 (017) 321 13 34 до 17.00 20 ноября.

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