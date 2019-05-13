Развитие торговли сельхозпродукцией обсудят 15 мая на коллегии аграрных ведомств Беларуси и России

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развитие торговли сельхозпродукцией и продуктами питания обсудят на совместном заседании коллегий аграрных ведомств Беларуси и России, которое пройдет в Минске 15 мая, сообщил сегодня журналистам начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов, передает корреспондент БЕЛТА.

"На повестке у нас несколько больших вопросов - о развитии торговли сельскохозяйственной продукцией и продуктами питания, реализации прогнозных балансов спроса и предложения Союзного государства на 2019 год, о сотрудничестве в области ветеринарного и фитосанитарного надзора, о взаимодействии в вопросе реализации программ Союзного государства", - сказал Алексей Богданов.

Будут обсуждаться взаимные поставки сельхозпродукции, действия по обеспечению более свободного доступа товаров на рынок. "Также мы проведем анализ выполнения в первом квартале прогнозных балансов спроса и предложения по молоку и мясу. За первый квартал текущего года мы недопоставили 162 тыс. т молока и молокопродуктов. Что касается выполнения балансов по мясу, за январь-март мы поставили 69 тыс. т мясной продукции, но если динамика сохранится, показатели за год тоже могут быть не выполнены. На невыполнение балансов сильное влияние оказывают ограничения со стороны Россельхознадзора на поставки нашего продовольствия", - подчеркнул начальник главного управления ВЭД.

"Безусловно, вопросы взаимного доступа товаров будут на повестке дня и будут озвучиваться белорусской стороной. Но не думаю, что в формате коллегии удастся снять некие ограничения, так как здесь не будет руководителя Россельхознадзора. Снятие ограничений пока движется в соответствии с дорожной картой. Думаю, эти вопросы будут обсуждаться в более узком формате на уровне двух ветеринарных служб", - добавил Алексей Богданов.

На заседании будут рассматриваться вопросы взаимодействия ветеринарных и фитосанитарных служб, интеграции белорусской и российской информационных систем прослеживаемости в области ветеринарии. "Мелкие недоработки были устранены, белорусские товары выходят с электронными ветсертификатами, - отметил начальник главного управления ВЭД. - Будут обсуждаться также вопросы транзита товаров, обеспечения прослеживаемости перемещаемой подкарантинной продукции растениеводства".

Аграрные ведомства также рассмотрят проект концепции программы "Формирование конкурентоспособной базы генетических ресурсов в системе субъектов племенного животноводства Союзного государства". Программа предполагает развитие гибридно-селекционных центров на территории СГ. Часть объектов будет расположена в Беларуси, часть - в России. Ее цель - снизить зависимость от поставок племенного генетического материала из-за пределов Союзного государства.-0-