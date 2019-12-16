Развитие торгово-экономических отношений Беларуси и Кировской области обсудят 19-20 декабря

16 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Заседание совместной рабочей группы по развитию сотрудничества Беларуси и Кировской области пройдет 19-20 декабря в российском регионе, сообщила сегодня журналистам начальник управления внешнеэкономических связей комитета экономики Гомельского облисполкома Алевтина Саранчук, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусскую делегацию возглавит председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей. Как пояснила Алевтина Саранчук, Гомельский облисполком закреплен ответственным за развитие сотрудничества Беларуси с Кировской областью.

"Участники заседания обсудят перспективы развития торгово-экономических и гуманитарных отношений, проблемные вопросы взаимных поставок в части машиностроения, сельскохозяйственной продукции, пути их решения", - очертила круг тем начальник управления. По итогам встречи стороны подпишут протокол, на основе которого будут строиться дальнейшие взаимоотношения. Также к заседанию прорабатываются предконтрактные намерения предприятий, межвузовские соглашения.

Во время визита белорусской делегации планируются и встречи двух торгово-промышленных палат (Вятской ТПП и Гомельского отделения БелТПП), готовятся В2В-переговоры, на которых предприятия озвучат свои интересы.

Кроме того, белорусская делегация ознакомится с передовым опытом работы промышленных, сельскохозяйственных предприятий Кировской области. О межвузовском сотрудничестве речь пойдет во время тематического круглого стола. Еще один круглый стол будет посвящен вопросу создания учебного класса для обучения студентов, преподавателей на базе Вятской государственной сельскохозяйственной академии. Также в планах и проведение рабочей встречи управления спорта и туризма Гомельского облисполкома и Центра развития туризма Кировской области, туристических компаний.

Как отметила Алевтина Саранчук, внешнеторговый оборот Беларуси и Кировской области в январе-октябре этого года составил $62,9 млн, темп роста - 120%. При этом на экспортные позиции приходится $11,7 млн, импорт превысил $51 млн. Предприятия Гомельской области за 10 месяцев в Кировскую область экспортировали товаров на $2,5 млн.

Основой экспорта в названном периоде являются поставки металлопродукции, пластиковой упаковки, изделий из цемента, бетона, искусственного камня. Основу импорта составляют химические изделия, металлоконструкции, различные машины и оборудование. "Конечно, прирост товарооборота в основном за счет импорта вызывает обеспокоенность", - сказала начальник управления.

Она напомнила, что в октябре 2018 года на V Форуме регионов Беларуси и России были подписаны соглашения о сотрудничестве между Гомельским облисполкомом и правительством Кировской области, Гомельским областным Советом депутатов и Законодательным собранием Кировской области. "По соглашениям проходит обмен взаимными визитами, работа выстраивается планомерно", - уточнила Алевтина Саранчук.-0-