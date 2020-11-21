Развитие торгово-инвестиционного сотрудничества обсудили бизнесмены Беларуси и Турции

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21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси в Турции Виктор Рыбак 18-19 ноября посетил город Стамбул, сообщили корреспонденту БЕЛТА в белорусском загранучреждении в Турции.
Посол вместе с делегацией белорусских предприятий под эгидой Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты посетил многопрофильную промышленную выставку MUSIAD Expo 2020. На выставке проведены переговоры с турецкими бизнесменами о развитии торгово-инвестиционного сотрудничества с белорусскими субъектами хозяйствования.
Кроме того, Виктор Рыбак побывал на предприятиях Стамбула, которые проявляют интерес к организации поставок в Турцию белорусской продукции машиностроения и нефтехимических изделий.-0-
Фото turkey.mfa.gov.by