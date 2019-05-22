Развитие тракторного производства МТЗ в Украине обсуждено с участием белорусского посла

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол 21 мая посетил предприятие ООО "Техноторг" в городе Николаеве, на базе которого функционирует сборочное производство тракторов ОАО "Минский тракторный завод". Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Украине.
"Во время деловой встречи с руководством предприятия обсуждены перспективы расширения сотрудничества, в том числе в области промышленной кооперации, развития тракторного производства в Украине", - проинформировали в дипмиссии.
Кроме того, в Николаеве с участием посла состоялась презентация пассажирской техники ОАО "Минский автомобильный завод", в ходе которой коммунальному предприятию "Николаевпастранс" передано 23 новых пассажирских автобуса МАЗ. В Николаевском городском совете прошла деловая встреча Игоря Сокола с городским головой Николаева Александром Сенкевичем. Обсуждены вопросы активизации сотрудничества города Николаева с регионами Беларуси.
Представители городских властей и деловые круги города были приглашены на предстоящий 11-й международный инвестиционный форум "Мельница успеха" в Могилеве, с которым Николаев поддерживает побратимские отношения.
Особое внимание уделено подготовке к проведению II Форума регионов Беларуси и Украины, который должен состояться этой осенью в Житомире, а также участию в мероприятиях форума официальных представителей и деловых кругов Николаева.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3142 BYN
|2.315 BYN
|2.318 BYN
|USD
|2.0759 BYN
|2.074 BYN
|2.077 BYN
|RUB
|3.2154 BYN
|3.217 BYN
|3.225 BYN