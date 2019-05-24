Развитие взаимодействия Беларуси и Молдовы должно базироваться на производственной кооперации - посол

24 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Основой для развития взаимодействия Беларуси и Молдовы должны стать проекты производственной кооперации, такое мнение сегодня на полях XVI Гомельского экономического форума высказал посол Молдовы в Беларуси Виктор Сорочан, передает корреспондент БЕЛТА.

Виктор Сорочан считает, что потенциал торговых, кооперационных и производственных связей стороны используют не в полном объеме. "Локомотивом нашего взаимодействия должны стать проекты производственной кооперации, которые позволяют создавать современные продукты с высокой добавленной стоимостью и обеспечивают занятость", - подчеркнул он.

В настоящее время в Молдове функционируют совместные сборочные производства. "Мы заинтересованы не только расширять линейку собираемой тракторной, автомобильной, сельскохозяйственной техники, но и наращивать ее объемы", - сказал посол.

Молдова может стать выгодной и надежной точкой входа для белорусских компаний на рынок Европейского союза. И одним из путей в этом направлении видится создание производственных предприятий на основе кооперации. В качестве перспективных проектов были названы посадка в Беларуси молдавского винограда новых сортов, строительство в Молдове по белорусскому опыту молочно-товарных комплексов. "Только посредством совместного производства можно добиться высокого качества производимой продукции и увеличения экспортного потенциала", - считает Виктор Сорочан.

Важным моментом сотрудничества, по мнению посла, является также поддержка диалога между представителями деловых кругов двух стран, в том числе через участие в экономических мероприятиях. Дипломат выразил готовность поддержать предложения по перспективным совместным проектам в самых различных отраслях: сельское хозяйство, семеноводство, строительство, транспорт, логистика, инновации и технологии, фармацевтика.

Отдельные из названных позиций интересны в плане развития сотрудничества и для Индии. Посол Индии в Беларуси Сангита Бахадур отметила: "Мы ищем точки соприкосновения, новые проекты, которые могли бы реализовать две стороны. Сейчас по некоторым из них ведутся переговоры", - отметила она.

Говоря о перспективе реализации проектов в Гомельской области в сфере фармацевтики, посол обратила внимание, что такие примеры есть в других регионах Беларуси. Два месяца назад Сангита Бахадур на встрече с руководством области обсуждала возможность предоставления свободных площадей, чтобы индийские компании могли прийти в регион со своим капиталом и оборудованием.

Нынешний Гомельский экономический форум собрал примерно 500 человек из 28 стран. На мероприятии презентуют экономический и инвестиционный потенциал региона. После пленарной части, во время которой подписано девять инвестдокументов на общую сумму более $130 млн, работа форума продолжается по пяти секциям. Участники также посетили XX Международную выставку "Весна в Гомеле".-0-