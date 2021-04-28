Развивать экономику без современных технологий невозможно - Шумилин

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня развивать белорусскую экономику без современных технологий невозможно. Такое мнение высказал председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин на открытии Международного форума #GBC (Государство. Бизнес. Граждане), который проходит в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Очень приятно, что форум проходит, несмотря на сегодняшнюю пандемийную ситуацию. И мы проводим его в гибридном формате. У нас принят новый приоритет научно-технического и инновационного развития на данную пятилетку, и он не случайно посвящен именно информационно-коммуникационным технологиям. Это говорит о том, что сегодня развивать белорусскую экономику без современных технологий невозможно", - отметил глава комитета.

Как подчеркнул Александр Шумилин, информационно-коммуникационные технологии прочно вошли в современную жизнь. "Это информационные системы управления, электронное здравоохранение, проектирование и испытание машин. Кстати, благодаря компьютерному моделированию проектирование и испытание машин можно делать за полгода, значительно сократив издержки. Что касается интеллектуальной собственности, то до конца года мы собираемся предоставить возможность полностью подавать заявки в электронном виде и в конечном итоге получать патенты уже через интернет", - сообщил он. Руководитель ГКНТ добавил, что Госэкспертиза уже работает через электронную систему. "И если мы начинали с того, что экспертиза на бумажных носителях занимала 65 дней, то уже сегодня - 25 дней. Ее перевод в электронный вид позволяет делать этот процесс более прозрачным, и в итоге вызывает больше доверия то, что производится. А для нас это одно из самых приоритетных и хороших направлений развития экономики", - подчеркнул он.

Международный форум #GBC (Государство. Бизнес. Граждане) - это уникальное событие в сфере телекоммуникаций. Основная цель форума - презентация достижений и проектов в области электронного правительства, поиск новых путей цифровизации и взаимодействия государства, бизнеса, граждан посредством информационно-коммуникационных технологий. #GBC призван стать площадкой для обсуждения настоящего и будущего цифровой сферы Беларуси, перевода взаимодействий на всех уровнях в цифровую плоскость.

Основными задачами форума являются презентация достижений в области электронного правительства и проекты в реализации Государственной программы "Цифровое развитие Беларуси на 2021-2025 годы", демонстрация реализованных кейсов и перспективных разработок IТ-компаний, организаций связи и телекоммуникаций, привлечение заинтересованных государств к трансграничному взаимодействию при обмене юридически значимыми электронными документами, пропаганда идей электронного правительства, развитие партнерства и межведомственного взаимодействия, а также повышение IT-грамотности общества.

Организаторы форума - Национальный центр обмена трафиком и Национальный центр электронных услуг. Мероприятие проходит при поддержке Оперативно-аналитического центра при Президенте Беларуси.-0-

Фото Павла Орловского