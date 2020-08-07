7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реакторы ВВЭР-1200 делают АЭС максимально устойчивой к внешним и внутренним воздействиям, заявил первый вице-президент по сооружению АО ИК "АСЭ" - генеральный директор АО "Концерн Росэнергоатом" Андрей Петров, сообщили БЕЛТА в пресс-службе "Росатома".

Сегодня на первом энергоблоке Белорусской АЭС с реактором ВВЭР-1200 началась загрузка ядерного топлива.

"По сравнению с энергоблоками предыдущего поколения с реактором ВВЭР-1000, инновационный энергоблок поколения 3+ с реактором ВВЭР-1200 обладает рядом преимуществ, существенно повышающих его экономические характеристики и безопасность, - отметил Андрей Петров. - Главной особенностью ВВЭР-1200 является уникальное сочетание активных и пассивных систем безопасности, делающих АЭС максимально устойчивой к внешним и внутренним воздействиям".

Так, все энергоблоки оснащены ловушкой расплава - устройством для локализации расплава активной зоны ядерного реактора, а также другими пассивными системами безопасности, способными работать в ситуации полного отсутствия энергоснабжения и без участия операторов.

"Кроме этого, мощность реакторной установки выросла на 20%, значительно снижено количество обслуживающего персонала, проектный срок службы основного оборудования увеличен в два раза (с 30 до 60 лет) с возможностью продления еще на 20 лет", - пояснил Андрей Петров.

Сегодня основными заказчиками АЭС с энергоблоками поколения 3+ российского дизайна стали Финляндия, Венгрия, Турция, Бангладеш, Египет и другие.

Комплектным поставщиком ключевого оборудования ядерного острова для Белорусской АЭС является АО "Атомэнергомаш".

Топливо произведено на Новосибирском заводе химконцентратов (ПАО "НЗХК"), уровень обогащения варьируется от 1,3 до 4,4%.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту АЭС-2006 вблизи Островца Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает госкорпорация "Росатом". Энергоблоки поколения 3+ имеют улучшенные технико-экономические показатели.-0-