Реализация евразийской стратегии-2025 позволит увеличить несырьевой экспорт в ЕАЭС на четверть - Мясникович

14 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Реализация стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года позволит увеличить несырьевой экспорт стран Евразийского экономического союза на четверть. Об этом заявил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович сегодня на экспертной дискуссии "ЕАЭС 2.0: переход к новому качеству интеграции", которая состоялась в Москве на Гайдаровском форуме, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Реализация стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года может как минимум на 10-12% увеличить импортозамещение в Союзе и на 22-25% - несырьевой экспорт в третьи страны из государств - членов ЕАЭС", - сказал Михаил Мясникович. По его мнению, потенциал, заложенный в Договоре о ЕАЭС, также позволяет существенно увеличить долю валового внутреннего продукта ЕАЭС в общемировом ВВП, которая на сегодняшний день находится в пределах 3,7%.

"Мы видим проблемы и над ними работаем, - констатировал глава Коллегии ЕЭК. - Хотелось бы особенно подчеркнуть, что расшивка всех узких мест заложена в стратегических направлениях, которые одобрены главами государств Евразийского экономического союза 11 декабря 2020 года".

Михаил Мясникович затронул также вопрос гармонизации национальных законодательств стран ЕАЭС. По его убеждению, это не несет угроз суверенитету, а укрепляет доверие между странами, дает позитивные сигналы бизнесу и гражданам о выгодности и стабильности сотрудничества. "Главное - формируется социальная лояльность к интеграции в ЕАЭС", - отметил председатель Коллегии ЕЭК.

Он обратил внимание на то, что перед Союзом стоит задача идти по пути создания совместных евразийских компаний. "Нам надо на уровне комиссии, на уровне национальных правительств серьезно подумать, над какими проектами надо было бы объединить эти усилия для того, чтобы взаимодополнять друг друга и выпускать конкурентоспособную продукцию", - указал Михаил Мясникович.

Кроме того, он акцентировал внимание на работе ЕЭК по сопряжению евразийской интеграции и китайской инициативы "Пояс и путь", а также идее большого евразийского партнерства, подчеркнув важность консолидированных действий по формированию транспортно-логистической связанности в Евразии.-0-