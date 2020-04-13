Реализация круглых лесоматериалов через БУТБ на внутренний рынок в I квартале выросла на 15%

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продажа круглых лесоматериалов через Белорусскую универсальную товарную биржу на внутренний рынок в I квартале текущего года увеличилась на 15% до Br216 млн. Основная доля сделок пришлась на балансовую древесину хвойных пород, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

В январе-марте 2020 года на торгах биржи для переработки на внутреннем рынке было реализовано 3,3 млн куб.м круглой древесины на Br216 млн. В натуральном выражении объем продаж вырос на 2%, в стоимостном - на 15%.

"Положительная динамика обусловлена повышенным сезонным спросом отечественных деревообработчиков на древесное сырье, мерами БУТБ по упрощению доступа субъектов малого и среднего бизнеса на биржевой рынок, а также состоявшимися в марте квартальными торгами деловой древесиной, в ходе которых реализован рекордный объем ресурса - 980 тыс. куб.м на Br68 млн", - отметили в пресс-службе.

Наиболее популярными товарными позициями традиционно являются балансы хвойных пород и круглые лесоматериалы без целевого назначения. На них приходится практически 90% от всех сделок по круглым лесоматериалам. Кроме того, на биржевых торгах в I квартале активно закупались щепа и посадочный материал. В первом случае продажи выросли на 77% до Br7,5 млн, во втором - более чем в два раза до Br2,7 млн.-0-