Реализация металлопродукции через БУТБ в I квартале выросла на 4%

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Товарооборот секции металлопродукции Белорусской универсальной товарной биржи по итогам I квартала 2020 года увеличился на 4% до Br334 млн, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"Основными драйверами роста стали три группы товаров: черные металлы и изделия из них, уголь и кабельно-проводниковая продукция. В частности, закупки черного металлопроката на биржевых торгах выросли на 5%, достигнув Br266 млн, при этом в натуральном выражении рост оказался еще выше - на 8% к I кварталу 2019 года. Положительную динамику обеспечили отечественные нефтеперерабатывающие предприятия и строительные организации, закупающие через биржу стальные трубы, арматуру и металлоконструкции", - сказал Роман Янив.

Объемы реализации угля увеличились на 10% до Br25 млн, в том числе за счет активной работы на торгах цементных заводов и Белорусской железной дороги. В качестве продавцов выступали преимущественно компании из России и Казахстана.

Продажи кабельно-проводниковой продукции, несколько снизившиеся после завершения основных работ по строительству Белорусской АЭС, вновь вышли на траекторию роста. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сумма сделок по данной позиции прибавила 52% и составила Br23 млн. Превышение прошлогоднего результата обусловлено расширением пула строительных трестов, организаций ЖКХ и предприятий, подведомственных Минэнерго, которые регулярно используют биржевую площадку для закупок.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Ее главная функция - содействие белорусским предприятиям по экспорту продукции и помощь иностранным компаниям по выходу на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо- и сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.

По состоянию на 1 апреля на БУТБ аккредитовано 23 263 компании, включая 4 636 нерезидентов из 62 стран мира. Общая сумма сделок, совершенных на БУТБ с начала года, составила Br1,13 млрд.-0-