Реализация проекта цифрового техрегулирования в ЕАЭС начнется в 2021 году

17 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Реализация проекта цифрового технического регулирования в Евразийском экономическом союзе начнется в 2021 году. Об этом сообщила сегодня на брифинге помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

Ия Малкина отметила, что цифровая трансформация системы техрегулирования необходима для эффективного взаимодействия всех участников рынка: изготовителей, экспортеров, импортеров, поставщиков, потребителей, органов по оценке соответствия, органов государственной власти ЕАЭС. "В результате все процессы проектирования, производства и вывода продукции на рынок будут переведены в "цифру", - сказала она. - Предложение о начале реализации проекта планируется вынести на Совет ЕЭК 31 марта".

Кроме того, в нынешнем году планируется приступить к реализации проекта по формированию экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕАЭС. "Это будет открытая среда обмена логистической информацией, включающая цифровые платформы и информационные системы. Их владельцами и операторами может быть как бизнес, так и органы государственной власти. Экосистема интегрирует информацию о транспортных средствах, экипажах, грузах, разрешительных и сопроводительных документах на всех этапах перевозки и технологических операций", - сообщила помощник председателя Коллегии ЕЭК.

"Уже утвержден перечень сервисов для формирования экосистемы, в ближайшее время приступим к разработке механизмов их реализации", - добавила она.-0-