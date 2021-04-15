Реальные денежные доходы белорусов в январе-феврале выросли на 3,3%

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе - феврале 2021-го составили 103,3% к уровню января - февраля 2020 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 62,5%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, - 7,3%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие) - 24,8%, доходы от собственности и прочие доходы - 5,4%.

Реальные располагаемые денежные доходы населения - денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.-0-