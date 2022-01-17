Реальные денежные доходы белорусов в январе - ноябре 2021 года выросли на 2%

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе - ноябре 2021 года составили 102% к уровню аналогичного периода 2020 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
Темп роста несколько замедлился: по итогам января - августа этот показатель был 102,9%, января - сентября - 102,6%, января - октября - 102,2%.
В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 65%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, - 7,8%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие) - 22,7%, доходы от собственности и прочие доходы - 4,5%.
Реальные располагаемые денежные доходы населения - денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.-0-