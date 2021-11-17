Реальные денежные доходы белорусов в январе - сентябре выросли на 2,6%

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе - сентябре 2021 года составили 102,6% к уровню аналогичного периода 2020 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
Темп роста несколько замедлился: по итогам января - июля этот показатель был 103,1%, января - августа - 102,9%.
В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 65,2%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, - 7,7%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие) - 22,5%, доходы от собственности и прочие доходы - 4,6%.
Реальные располагаемые денежные доходы населения - денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.-0-