Реальные доходы населения в 2020 году выросли на 4,6%

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в 2020 году составили 104,6% к уровню 2019 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,8%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, - 7,4%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие) - 23%, доходы от собственности и прочие доходы - 4,8%.

Реальные располагаемые денежные доходы населения - денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.-0-