Реестр опасной продукции планируют создать в ЕАЭС

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реестр опасной продукции планируется создать в Евразийском экономическом союзе, сообщила первый заместитель председателя Госстандарта Ирина Осмола сегодня во время круглого стола "Стандарты как фактор конкурентоспособности рынка" в пресс-центре БЕЛТА.

"В рамках ЕАЭС пытаются создать единый информационный ресурс на пять государств, где все страны должны будут размещать информацию об опасной продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов", - сказала Ирина Осмола.

По ее словам, с созданием такого ресурса в каждой стране ЕАЭС смогут адекватно реагировать на выявление опасной продукции.

"Очень важно, чтобы в случае выявления опасной продукции на территории одного государства на это оперативно могли реагировать остальные страны ЕАЭС и запрещать эту продукцию к реализации", - считает первый зампред Госстандарта.

Беларусь выступает за то, чтобы данный информационный ресурс на площадке ЕАЭС заработал как можно быстрее. Как пояснила Ирина Осмола, благодаря этому у недобросовестного бизнеса будет меньше возможностей для реализации опасной продукции.

В Беларуси единый информационный ресурс опасной продукции, запрещенной к ввозу и реализации в Беларуси, работает с 2015 года. В него внесли около 3750 наименований опасной продукции.-0-