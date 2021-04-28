Реестр земельных ресурсов подготовлен в Беларуси

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по имуществу подготовил сборник "Реестр земельных ресурсов Республики Беларусь" по состоянию на 1 января 2021 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комитета.

Сборник сформирован по данным отчетов о наличии и распределении земель по областям и Минску и состоит из двух разделов. Первый раздел - "Наличие и распределение земель по их видам и категориям землепользователей", второй - "Другие сведения по характеристике и использованию земель", содержащий данные о сельскохозяйственных землях, находящихся во владении и пользовании сельхозорганизаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, о наличии осушенных, орошаемых сельхозземель, а также о землях граждан, предоставленных для садоводства, дачного строительства и огородничества, и др.

Подробнее ознакомиться с реестром земельных ресурсов можно на сайте Госкомимущества.-0-