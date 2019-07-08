Реформирование Консультативного совета по иностранным инвестициям

Компания EY ("Эрнст энд Янг") приветствует проект Указа Президента "О Совете по иностранным инвестициям", опубликованный на Национальном правовом портале, в соответствии с которым предполагается повысить статус и эффективность работы Совета по иностранным инвестициям, наделив его функцией постоянно действующей платформы при Президенте Республики Беларусь для проведения прямого диалога с иностранными (международными) организациями по формированию благоприятного инвестиционного климата.

Эффективный процесс регулярного и прозрачного диалога правительства с инвестиционным бизнес-сообществом - необходимое условие успешного развития страны. Попытка интегрировать международный опыт зарубежных предпринимателей и потенциальных стратегических инвесторов на основе прямого открытого диалога правительства с иностранными инвесторами была предпринята впервые в России путем создания Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) в 1994 году. Позже, с учетом конкретных условий и специфики задач, были созданы подобные советы в Казахстане и в Беларуси. Советы по иностранным инвестициям России и Казахстана могут служить наглядным примером эффективного взаимодействия инвесторов и государства. Так, в Москве на регулярной основе проведено 32 пленарных заседания КСИИ под председательством премьер-министра. В Казахстане проведено 31 заседание Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан (СИИ) под председательством главы государства.

В Беларуси Консультативный совет по иностранным инвестициям при Совете Министров Республики Беларусь (КСИИ) был создан в 2001 году при активной поддержке Министерства экономики, Министерства иностранных дел и компании EY, которая традиционно выступает в роли координатора взаимодействия с иностранными членами совета. Компании-инвесторы участвуют в работе Совета и его рабочих органов на постоянной добровольной основе. Результатом деятельности рабочих групп и постоянного комитета при КСИИ стало рассмотрение актуальных для инвесторов вопросов, многие из которых нашли отражение в актах законодательства, например, упразднение института особого права ("золотой акции") государства на участие в управлении хозяйственными обществами; отмена тарифной сетки для коммерческих организаций; отмена оборотных налогов; внедрение электронного документооборота и др. За период деятельности КСИИ были разработаны проекты нормативных правовых актов по внедрению оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов, по внедрению электронного документооборота для налогового администрирования, созданию электронного реестра административных процедур; внесены предложения в проекты законов об инвестициях и о приватизации, проект стратегии по привлечению прямых иностранных инвестиций в Республику Беларусь, а также значительный вклад внесен в формирование итоговой редакции Налогового кодекса Республики Беларусь.

С 2001 по 2012 год было проведено 7 пленарных заседаний КСИИ. После 2012 года работа КСИИ велась преимущественно на операционном уровне, в нескольких активных рабочих группах, прошло 2 заседания постоянного комитета при КСИИ, пленарные заседания Совета не проводились.

Компания EY выражает признательность членам Совета и его рабочих органов за активную позицию, стремление совершенствовать законодательство и инвестиционный климат в Беларуси, конструктивный диалог и выработку решений, направленных на стимулирование прихода инвестиций в экономику Беларуси, защиту и поддержку деятельности иностранных инвесторов в нашей стране.

Павел Лащенко, управляющий партнер EY по Беларуси, отметил: "Прежде всего, мы благодарим руководителей правительства Беларуси, поддержавших инициативу создания КСИИ в 2001 году и принявших активное участие в становлении и развитии Совета: Владимира Ермошина, Геннадия Новицкого, Сергея Сидорского, Михаила Мясниковича, Владимира Кобякова, Сергея Румаса и Василия Матюшевского, а также руководителей Министерства экономики, Министерства по налогам и сборам, Министерства иностранных дел, Государственного таможенного комитета, Министерства финансов и Национального банка Республики Беларусь. Особая благодарность за конструктивный вклад в деятельность КСИИ сопредседателям рабочих групп по совершенствованию налоговой политики, таможенных процедур и системы бухгалтерского учета, а также по совершенствованию условий ведения бизнеса, и активным членам Совета: руководителям Международной финансовой корпорации (IFC), Немецко-белорусского экономического клуба, Представительства немецкой экономики в Республике Беларусь, ИП "Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия", представительства Commerzbank AG в Республике Беларусь.

Мы поддерживаем предложение Министерства экономики о сохранении при реформированном Совете по иностранным инвестициям рабочих групп по совершенствованию налоговой политики, таможенных процедур и системы бухгалтерского учета, а также по совершенствованию условий ведения бизнеса.

Мы убеждены в том, что эффективность работы Совета определяется не столько его формой и организационной структурой, а в первую очередь стремлением и личной приверженностью руководства страны проявлять постоянный интерес и демонстрировать высокую степень готовности к диалогу: слушать и слышать экспертное мнение, совместно реализовывать решения, выработанные в ходе конструктивного обсуждения предлагаемых инициатив со стороны международного инвестиционного бизнес-сообщества".

"Мы желаем успехов и достижения поставленных целей преемнику КСИИ - Совету по иностранным инвестициям, а также Европейскому банку реконструкции и развития, заявившему о готовности финансировать деятельность Совета по иностранным инвестициям в течение трех лет, с последующим оказанием содействия по привлечению соответствующего финансирования. Мы надеемся, что реформирование Совета и придание ему статуса постоянно действующей платформы при Президенте Республики Беларусь сможет реализовать декларируемые цели Совета", - добавил Павел Лащенко.

Краткая информация о компании EY

EY является международным лидером в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультирования. Наши знания и качество услуг помогают укреплять доверие общественности к рынкам капитала и экономике в разных странах мира. Мы формируем выдающихся лидеров, под руководством которых наш коллектив всегда выполняет взятые на себя обязательства. Тем самым вносим значимый вклад в улучшение деловой среды на благо наших сотрудников, клиентов и общества в целом.

Мы взаимодействуем c компаниями из стран СНГ, помогая им в достижении бизнес-целей. В 19 офисах нашей фирмы (в Москве, Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Тольятти, Алматы, Атырау, Нур-Султане, Баку, Бишкеке, Ереване, Киеве, Минске, Ташкенте, Тбилиси) работают 5500 специалистов. В Беларуси EY работает с 1994 года. Штат сотрудников насчитывает более 500 человек.

Название EY относится к глобальной организации и может относиться к одной или нескольким компаниям, входящим в состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young Global Limited − юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Великобритании, − является компанией, ограниченной гарантиями ее участников, и не оказывает услуг клиентам. Более подробная информация представлена на нашем сайте: ey.com.

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