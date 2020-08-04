Реформы в Беларуси будут эволюционными, а не революционными - Субботин

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реформы в стране будут эволюционными, а не революционными. Такое мнение высказал журналистам заместитель премьер-министра Александр Субботин сегодня во Дворце Республики после того, как прозвучало Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Большинство посылов Послания были идеологическими и социальными. Что касается экономической составляющей, то, конечно, реформы будут, но эволюционные, а не революционные. И новая Конституция будет, и нам решать, в каком формате она будет. Также затрагивались все те же болевые точки, над которыми новое правительство активно работает: импортозамещение, расширение экспорта, уход от зависимости от крупных партнеров. Нам все понятно, работаем дальше", - сказал Александр Субботин.

В целом, по его мнению, сегодняшнее Послание - одно из самых эмоциональных выступлений главы государства. "Все отозвалось, как всегда, очень сильная концовка. Мне показалось, что это одно из самых эмоциональных выступлений Президента. Когда что-то выдергивают из его речи и начинают комментировать, его высказывания тонут в эмоциях и извращаются. А когда слушаешь прямую речь, особенно вживую, ощущаешь сильный заряд. Многое становится ясным", - заключил заместитель премьер-министра.-0-