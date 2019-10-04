4 октября, Житомир /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Регионы Беларуси и Украины заключили соглашения о многостороннем сотрудничестве. Церемония подписания документов состоялась сегодня на II Форуме регионов Беларуси и Украины в присутствии глав государств, передает корреспондент БЕЛТА.
Подписаны план консультаций между министерствами иностранных дел на 2020-2021 годы, исполнительная программа научно-технического сотрудничества на 2019-2021 годы между Государственным комитетом по науке и технологиям Беларуси и Министерством образования и науки Украины.
Брестская область заключила соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с Волынской и Закарпатской областями, Витебская область - с Винницкой, Черкасской и Одесской.
Гомельская область будет развивать сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и культурной сферах с Житомирской областью, Гродненский облисполком расширит взаимодействие с Волынской областной государственной администрацией.
Соглашения о сотрудничестве с Николаевской областью подписал Минский облисполком, Могилевская область закрепила договоренности о сотрудничестве с Днепропетровской и Харьковской областями.-0-