4 октября, Житомир /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Регионы Беларуси и Украины заключили соглашения о многостороннем сотрудничестве. Церемония подписания документов состоялась сегодня на II Форуме регионов Беларуси и Украины в присутствии глав государств, передает корреспондент БЕЛТА.

Подписаны план консультаций между министерствами иностранных дел на 2020-2021 годы, исполнительная программа научно-технического сотрудничества на 2019-2021 годы между Государственным комитетом по науке и технологиям Беларуси и Министерством образования и науки Украины.

Брестская область заключила соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с Волынской и Закарпатской областями, Витебская область - с Винницкой, Черкасской и Одесской.

Гомельская область будет развивать сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и культурной сферах с Житомирской областью, Гродненский облисполком расширит взаимодействие с Волынской областной государственной администрацией.

Соглашения о сотрудничестве с Николаевской областью подписал Минский облисполком, Могилевская область закрепила договоренности о сотрудничестве с Днепропетровской и Харьковской областями.-0-

МТЗ поставит в Украину в 2020 году около 5 тыс. тракторов и тракторокомплектов Об этом сообщили на предприятии по итогам первого дня II Форума регионов Беларуси и Украины, который в эти дни проходит в Житомире.

ГКНТ и Минобразования Украины подписали программу сотрудничества до 2022 года Документ предусматривает обмен научно-технической информацией, взаимодействие по рамочной программе ЕС по науке и инновациям "Горизонт 2020" и в области трансфера технологий, а также проведение совместного конкурса и реализацию двусторонних научно-технических проектов.