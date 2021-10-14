Рейтинг биржевых экспортеров сельхозпродукции возглавили производители рапсового масла и молокопродуктов

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производители рапсового масла и молокопродуктов лидируют в рейтинге биржевых экспортеров сельхозпродукции, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

По итогам девяти месяцев 2021 года пятерку крупнейших экспортеров сельхозпродукции, работающих на Белорусской универсальной товарной бирже, сформировали предприятия масложировой и молочной отраслей. Рейтинг рассчитывался исходя из объема и количества сделок, совершенных компаниями в течение отчетного периода.

На первом месте со значительным отрывом от конкурентов расположилось ОАО "Витебский маслоэкстракционный завод" - один из ведущих белорусских переработчиков масличных культур. За счет регулярных поставок рапсового масла в страны Европы предприятию удалось более чем в три раза нарастить объемы экспорта продукции через биржевую площадку.

Второе место в рейтинге поделили между собой два отечественных флагмана масложировой промышленности - ЗАО "Облрапсагросервис" и ООО "Агропродукт". Как и ОАО "Витебский МЭЗ", эти предприятия использовали БУТБ для реализации рапсового масла за рубеж, что позволило им существенно улучшить экспортные показатели. Для ЗАО "Облрапсагросервис" темп роста составил 2209%, а для ООО "Агропродукт" - 945%.

Четвертое место в рейтинге досталось ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат" - крупному игроку на отечественном рынке молочной продукции. Через биржевую площадку предприятие экспортировало сливочное масло, сухое молоко и казеин, а основными рынками сбыта были Россия и Германия. В результате с учетом благоприятной конъюнктуры экспортные продажи комбината выросли в 2,7 раза.

Пятое место в рейтинге впервые занял производитель сахара - ОАО "Скидельский сахарный комбинат". Попасть в топ-5 биржевых экспортеров сельхозпродукции предприятие смогло благодаря переводу на биржу реализации значительных объемов свекловичной мелассы. Оказалось, что эта продукция чрезвычайно востребована в странах Балтии, а конкуренция в ходе торгов помогла отечественному производителю получить дополнительную валютную выручку.

За январь - сентябрь 2021 года экспорт товаров через БУТБ увеличился на 76% - до $564 млн, в том числе рапсового масла - в 2,4 раза (до $48 млн), сливочного масла - на 21% (до $13 млн), сухого молока - на 17% (до $9 млн) и мелассы - до $6 млн (в 2020 году сделок с этой продукцией не было).

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-