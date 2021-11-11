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Экономика
11 ноября 2021, 17:01

Названы лидеры Беларуси в области энергоэффективности, ресурсосбережения и экологичности

11 ноября, в Международный день энергосбережения, прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса на соискание премии за достижения в области энергоэффективности, ресурсосбережения и экологичности "Лидер энергоэффективности Республики Беларусь – 2021".

Лауреатами-победителями названы предприятия, которые достигли реальных результатов в энергоэффективности и ресурсосбережении. Обладателями Почетных дипломов стали 10 участников конкурса, 35 конкурсантов отмечены Дипломами победителя и один удостоен главной награды – Гран-при.

Михаил Малашенко, заместитель председателя Госстандарта – директор Департамента по энергоэффективности, открыл церемонию:

Михаил Малашенко
Михаил Малашенко

– Здесь собрались люди, руководители, которые ежедневно, ежечасно думают о том, как сделать свою продукцию более конкурентоспособной. Люди, которые сегодня смотрят не в завтрашний день, а через день, два. Они видят перспективу своего предприятия. Они заставляют думать молодежь о том, как мы будем жить завтра, как будем конкурировать на рынках, которые постоянно сжимаются и подвержены катаклизмам.

Михаил Малашенко поблагодарил участников мероприятия за то, что они принимают участие в конкурсе. И особенно новых конкурсантов, которые "не побоялись соперничать в честном состязании с "зубрами". Если в первые годы дипломы получали 70-80% участников, то в этом году из более чем 100 конкурсных предложений строгое жюри отметило 45. Из них 35 – Дипломами победителей и 10 – Почетными дипломами победителей".

Председатель Экспертного совета конкурса "Лидер энергоэффективности Республики Беларусь", руководитель отдела общей энергетики Института БелТЭИ Андрей Молочко подчеркнул, что заявок стало больше и ими достаточно широко охвачены все сферы экономики:

– Очень много заявителей подалось в этом году, больше 100. 45 финалистов в итоге стали победителями. Были очень интересные заявки как в части технологической, так и в части самих энергоэффективных продуктов. Мы также ввели номинацию "Зеленые технологии и продукты", которая в тренде с выполнением требований Парижского соглашения.

Как изменился состав участников?

В этом году около 45% конкурсантов – предприятия, которые уже не раз участвовали (и зачастую побеждали) в конкурсе, и уже более 50% – новички. Появилось новое соотношение соискателей премии.

В 2021 году в конкурсе принимали участие только отечественные предприятия.

Лидируют по числу участников Минск и Минская область (около 37%), затем – Витебская и Гродненская области – 17 % (по 6 заявителей), 15 % – из Гомельской (5), 8,5 % – из Брестской (3), 5,5 % – из Могилевской области (2).

Более 80 % соискателей премии – крупные и средние предприятия. Государственных организаций среди участников конкурса – около 50% (17 – УП), каждое второе предприятие. Негосударственные составили другую половину (9 – ОАО, остальные – ЗАО, ООО и пр.).

По сферам деятельности: 24 организации – производители продукции, по две строительные и проектные, одна – инжиниринговая и шесть – относящихся к другим отраслям.

Самыми популярными в 2021 году стали номинации "Энергоэффективный продукт года" и "Цифровая трансформация автоматизация, умные технологии". На эти номинации представлено по 22,7 % заявок (по 10 заявок).

Некоторые организации приняли участие в конкурсе с несколькими продуктами, причем в разных номинациях – и победили. Так, УП "МИНГАЗ" представил на суд экспертов шесть продуктов в трех номинациях. Эта организация была отмечена одним Почетным дипломом победителя и пятью "базовыми" Дипломами победителя.

КОМУ ЖЕ ДОСТАЛИСЬ НАГРАДЫ?

Почетные Дипломы победителя получили:

ЗАО "Белзарубежстрой"

ОАО "Белинвестбанк"

УП "Витебскоблгаз"

ГП "Витебское коммунальное производственное унитарное предприятие котельных и тепловых сетей "ВПКиТС"

РУП "Витебскэнерго" Филиал "Учебный центр"

ОАО "Крановый завод"

УП "МИНГАЗ"

УП "МИНСКОБЛГАЗ"

СП "Санта Импэкс Брест" ООО

ООО "ПО «Энергокомплект"

Дипломами победителя награждены:

ООО "Аналитика и мониторинг"

РУП "Белнипиэнергопром"

ОАО "БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД – управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания"

РУП "Производственное объединение "Белоруснефть"

УП "Брестоблгаз"

УП "Витебскоблгаз"

ОАО "Верхнедвинский маслосырзавод"

РПУП "Гомельоблгаз"

Филиал "Гомельские тепловые сети" РУП "Гомельэнерго"

ГУКПП "Гродноводоканал"

РУП "Гродноэнерго"

ОАО "ГСКБ"

ОАО "ТБЗ Дитва"

ООО "ЕКТ Компани"

ООО "Изоком"

ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш"

УП "МИНГАЗ"

РУП "Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру"

ОАО "Минский механический завод имени С.И.Вавилова – управляющая компания холдинга "БелОМО"

УП "МИНСКОБЛГАЗ"

УП "Минское отделение Белорусской железной дороги" Реконструкция котельной локомотивного депо Минск по ул.Брест-Литовской, 17/8

ОАО "Минский подшипниковый завод"

ОАО "Могилевлифтмаш"

РУП "Могилевоблгаз"

Новополоцкий филиал областного государственного унитарного проектного предприятия "Институт Витебскгражданпроект"

ОДО "Оникс"

ГП "УКС Центрального района г. Минска"

ООО "ЭНВЕТР"

ГРАН-ПРИ

Абсолютным победителем конкурса 2021 и обладателем высшей награды конкурса – Гран-при – стало ГП "Витебское коммунальное производственное унитарное предприятие котельных и тепловых сетей "ВПКиТС". Победитель конкурса был выбран из четырех претендентов.

Генеральным партнером конкурса-2021

выступило КУП "Брестжилстрой" – ведущее предприятие в строительстве энергоэффективного и современного жилья.

Полный перечень победителей конкурса здесь

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