Рекламораспространителям нужно подать в МАРТ уведомление о включении в реестр до 1 февраля

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рекламораспространителям, подлежащим включению в реестр, следует до 1 февраля подать в Министерство антимонопольного регулирования и торговли соответствующее уведомление. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ Инна Гаврильчик, передает корреспондент БЕЛТА.

Вступили в силу отдельные положения указа от 2 ноября 2021 года №426 "О размещении (распространении) рекламы", согласно которым с 1 января 2022 года создан государственный информационный ресурс "Реестр рекламораспространителей". Порядок формирования и ведения реестра определен постановлением Совета Министров №779 от 30 декабря 2021 года.

Как рассказала Инна Гаврильчик, рекламораспространителям следует до 1 февраля подать в МАРТ уведомление о включении в реестр на бумажном носителе. С этой даты рекламораспространители, подлежащие включению в реестр, но не направившие в МАРТ уведомление о включении в него, не вправе будут оказывать услуги по размещению рекламы.

Рекламораспространители вправе оказывать без включения в реестр услуги по размещению наружной рекламы, рекламы на транспортных средствах и внутри их салонов, посредством телефонной, телексной, факсимильной, сотовой подвижной электросвязи, электронной почты, в зданиях (помещениях, сооружениях), а также в местах проведения культурных, образовательных, спортивных, спортивно-массовых, туристических мероприятий, соревнований, конкурсов, выставок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий, а также иной рекламы, определяемой Советом Министров.

"Также включение в реестр не нужно для размещения рекламы на бумажном носителе, не относящемся к печатному СМИ. Тут подразумеваются рекламные листовки, каталоги производителей товаров, рекламные брошюры и так далее. Еще одно исключение - реклама в интернете (в том числе с использованием рекламных сервисов), не связанной с размещением в сетевом издании. Например, предприятие имеет свой сайт и распространяет там свою рекламу. Но этот сайт не является сетевым изданием. И даже если предприятие на своем сайте размещает еще и рекламу третьих лиц, оно не подлежит включению в реестр рекламораспространителей. Аналогично рекламные агентства, которые продвигают товары, работы, услуги посредством рекламы через социальные сети, либо производитель, который рекламирует свои товары через аккаунт в соцсети, - они тоже не подлежат включению в реестр", - пояснила представитель МАРТ.-0-