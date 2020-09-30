Рекомендации ЕЭК ООН будут использованы при построении венчурной экосистемы в Беларуси - Шумилин

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рекомендации экспертов Европейской экономической комиссии ООН будут использованы при разработке нормативного акта по созданию и развитию венчурной экосистемы в Беларуси. Об этом сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин сегодня на открытии семинара "Варианты предоставления рискового капитала инновационным предприятиям Беларуси", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

Александр Шумилин подчеркнул, что государство придает большое значение развитию инновационного малого и среднего бизнеса, а также молодежного предпринимательства, поскольку именно этот сектор становится локомотивом инноваций, являясь наиболее мобильным и гибким, способным быстро реагировать на постоянно изменяющуюся рыночную конъюнктуру. "Мы и в дальнейшем будем поддерживать и развивать малое инновационное предпринимательство, создавать условия для самореализации нашей молодежи, поэтому поиск новых механизмов стимулирования инновационного бизнеса, развитие системы венчурного финансирования, в том числе с учетом международного опыта, представляется для нас очень важным", - сказал он.

Он также отметил, что международные эксперты ООН, в том числе из Европы, США и России, подготовили предложения по диверсификации инструментов финансирования инновационной деятельности за счет создания нового для страны механизма венчурного финансирования инновационных проектов с непосредственным участием государства. "Каждый из предложенных экспертами вариантов развития венчурного финансирования по-своему привлекателен, но одновременно имеет аспекты, к которым должна быть подготовлена национальная венчурная экосистема", - обратил внимание председатель ГКНТ. При этом он не исключил, что на практике могут сосуществовать и функционировать разные модели.

ГКНТ активно развивает инновационную инфраструктуру. В Беларуси уже создана сеть из 17 технопарков, которые охватывают все регионы и являются центрами притяжения инновационных производств и разработок. В них ежегодно регистрируются новые инновационные предприятия. Кроме того, работает более двух десятков бизнес-инкубаторов, которые оказывают помощь стартапам по ряду направлений: от организации офисного пространства, предоставления бухгалтерских и юридических услуг до привлечения инвестиций в проекты. В стране ежегодно реализуется более 1 тыс. стартапов.

В семинаре "Варианты предоставления рискового капитала инновационным предприятиям Беларуси" приняли участие более 50 специалистов и экспертов. Его организаторами выступили Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и Европейская экономическая комиссия ООН при финансовой поддержке правительства Швеции.-0-