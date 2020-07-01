Реконструкцию трассы М7/E28 планируется начать в этом году

1 июля, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. Реконструкцию трассы М7/E28 Минск - Ошмяны - граница Литвы планируется начать в 2020 году. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев на встрече с трудовым коллективом ОАО "Автосила", передает корреспондент БЕЛТА.

"В ближайший месяц мы начнем работы по реконструкции трассы М7, которая соединяет столицу Беларуси со столицей Литвы. Это очень серьезный транспортный коридор. Также будет реконструирован пункт пропуска "Каменный Лог", его пропускная способность будет увеличена в два раза. Думаю, в 2021 году мы закончим эти работы", - отметил вице-премьер.

По информации Владимира Кухарева, в 2019 году была завершена реконструкция атодороги М6 Минск - Гродно, а также пункта пропуска "Брузги" с увеличением его пропускной способности в два раза. "Сегодня мы видим, что этот коридор стал важным для нас, потому что увеличилось количество транспорта, который идет именно по нему. Качество дорог тоже очень важно, от этого зависят скорость передвижения, расход топлива и сохранность автомобилей, тем более что Беларусь - это транзитная страна, ежедневно через нашу территорию перемещается большое количество транзитных грузов", - подчеркнул он.

В настоящее время ведутся ремонтные работы на трассе М3 Минск - Витебск. "В 2021 году начнем работы по реконструкции участка этой дороги от Минска, будет сделан проект. До Боровлян будет 8 полос и 6 полос - до Логойска, одна из них в каждом направлении будет для общественного транспорта. Также реконструируется автодорога М10", - сообщил Владимир Кухарев.-0-