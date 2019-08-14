Рентабельность реализованной продукции в Беларуси в I полугодии составила 8,7%

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг за январь-июнь 2019 года составила 8,7%, рентабельность продаж - 7,1%, сообщили БЕЛТА в Белстате.
Дебиторская задолженность на 1 июля составила Br41 млрд, в том числе просроченная - Br8,1 млрд, или 19,9% от общего объема дебиторской задолженности.
Кредиторская задолженность на 1 июля составила Br51 млрд, в том числе просроченная - Br7,9 млрд, или 15,4% от общего объема кредиторской задолженности.-0-
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