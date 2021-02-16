Рентабельность реализованной продукции за 2020 год составила 9,6%

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг за 2020 год составила 9,6%, рентабельность продаж - 7,7%, сообщили БЕЛТА в Белстате.

Дебиторская задолженность на 1 января составила Br50,1 млрд, в том числе просроченная - Br7,8 млрд, или 15,5% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 января составила Br61,5 млрд, в том числе просроченная - Br7,4 млрд, или 12,1% от общего объема кредиторской задолженности.

Данные о финансовых результатах работы организаций приводятся без учета банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности.-0-