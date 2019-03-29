РЕПОРТАЖ: Энергетический автобан и подготовка к завозу топлива - как выглядит БелАЭС на финише стройки

Первый блок Белорусской АЭС по графику должны ввести в эксплуатацию в декабре нынешнего года. До этого еще предстоит завершить сборку реактора, получить лицензию на эксплуатацию, завезти ядерное топливо, которое уже изготовлено на заводе в Новосибирске. Министерство энергетики и представители БелАЭС показали и рассказали, что сейчас происходит на главной стройке страны.

На строительной площадке сейчас работают около 7 тыс. человек, работы идут на всех объектах станции - их 130. Готовность первого энергоблока оценивают в 86-87%, второго - в 65%, и считают такой темп хорошим.

В этом году на первом энергоблоке рассчитывают провести гидравлические испытания и циркуляционную промывку гидравлического оборудования, завезти ядерное топливо, провести физический, а затем и энергетический пуск, включиться в электросеть. На втором блоке предстоит закончить стройку на ядерном и турбинном островах, смонтировать технологические системы и приступить к проливу технологических систем на открытый реактор, что будет означать подготовку к сборке реактора.

Следить за главными процессами на АЭС будут за этой дверью - здесь центральный щит управления.

Что касается сотрудников, которые будут работать на Белорусской АЭС постоянно после завершения стройки, то по штатному расписанию их должно быть немного больше 2 тыс. Ключевые специалисты для запуска первого блока уже набраны, среди них те, кто имеет опыт работы на атомных станциях России, Украины, Литвы.

Активность на самой строительной площадке объясняется в том числе тем, что надо готовиться к завозу ядерного топлива. Заместитель министра энергетики Михаил Михадюк поясняет, что доставка топлива - не самоцель, станция к этому практически готова, но пока нет такой экстренной необходимости. "Мы сегодня находимся в активной фазе строительства станции. Что касается первого энергоблока, то общестроительные работы в высокой степени готовности, осталась дошлифовка помещений, зданий и сооружений после проведения технологических операций - так называемая чистовая отделка. Монтаж основного технологического оборудования завершен, за исключением отдельных мелких позиций, идет активная станция пусконаладки, - говорит Михаил Михадюк. - Но втором блоке крупные общестроительные работы тоже завершены, сейчас монтируется оборудование".

По оценке Минэнерго Беларуси, средств российского кредита будет достаточно для завершения строительства станции. Он составит до $10 млрд и будет погашать 90% стоимости затрат по строительству, еще 10% финансирует белорусская сторона. "По нашей оценке, тех средств, которые предусмотрены были на начальной стадии строительства, нам будет достаточно, чтоб завершить стройку. Конкретную цифру проследим ближе к окончанию стройки, потому что она зависит от многих факторов, в том числе от курса российского рубля, индексов в строительстве", - уточнил Михаил Михадюк. По его словам, сегодня сбоев с финансированием строительства АЭС нет.

Когда ядерное топливо для первого энергоблока попадет в периметр Белорусской АЭС, правила пребывания на объекте и доступ на некоторые участки будут ужесточены. Уже сейчас на Белорусскую АЭС нельзя проносить мобильные телефоны - на станции поясняют, что это правило действует не только для журналистов, но и для чиновников.

Чтобы атомная станция заработала в срок, дополнительная инфраструктура должна заработать заранее. Так, в 11-и километрах от АЭС на реке Вилии построили станцию водозабора, именно отсюда насосы будут подавать воду на нужды станции.

Начальник отдела охраны окружающей среды Белорусской АЭС Игорь Киреев поясняет, что "взаимодействие" атомной станции с Вилией не будет серьезно влиять на состояние реки - она может в год потерять 2,2% воды, в маловодный год - до 6%, но это компенсируется естественным путем. Для рыбы, которая попадает в Вилию с Балтики, тоже никаких угроз нет, считает Игорь Киреев. При заборе воды для АЭС рыба пострадать не может - для этого установлены специальные защитные механизмы и сети. Мониторинг воздействия БелАЭС на окружающую среду, в том числе на водные ресурсы, будут вести постоянно.

Высоковольтная инфраструктура вокруг станции уже построена и готова принимать энергию. Проект по системе выдачи мощности и связи с энергосистемой стартовал в 2014 году с участием партнеров и финансов из Китая, закончили его в конце прошлого года. За это время построили более 1 тыс. км воздушных линий электропередачи напряжением 330 кВ. Начальник информационно-аналитического отдела ГПО "Белэнерго" Александр Мальков называет ее энергетическим автобаном, который поможет доставить электроэнергию от АЭС в регионы страны. Комплектное распределительное устройство на площадке БелАЭС называют "нулевым километром", откуда стартует электричество.

По каким тарифам это электричество придет к потребителям, в Министерстве энергетики пока не говорят - над этим еще работает специальная группа. В последние годы проводится работа над расширением тарифного меню для разных категорий потребителей. "Наша задача в сложившихся условиях - чтобы мы нашли разумный баланс в тарифах", - резюмирует Михаил Михадюк.

ФОТО Оксаны Манчук,

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