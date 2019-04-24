РЕПОРТАЖ: Как в Беларуси контролируют качество автомобильного топлива

Некачественная российская нефть с повышенным содержанием хлорорганики поступила на белорусские НПЗ в последние дни. Такая нефть опасна для технологического оборудования заводов, так как может привести к коррозии. На Мозырском НПЗ вышла из строя часть оборудования, организовано круглосуточное дополнительное обследование всех потенциально опасных участков, увеличено количество реагентов для защиты аппаратов, снижена загрузка мощностей. "Нафтан" тоже снизил переработку нефти. Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии, чтобы обеспечить в полном объеме внутренний рынок. Несмотря на непростую ситуацию на нефтеперерабатывающих заводах, производители гарантируют: качество продукции не пострадает. Журналисты БЕЛТА побывали на базе предприятия "Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт" в Фаниполе и на АЗС в Минске и узнали, какой контроль проходит автомобильное топливо, прежде чем попасть к потребителю.

Нефтебаза в Фаниполе - крупнейшая в стране. Она может обеспечивать не только столицу и Минскую область, но и отдельные регионы других областей. Топливо на нефтебазу поставляется с двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов - Мозырского НПЗ и "Нафтана" - железнодорожным транспортом и с помощью трубопровода.

Первый в Беларуси магистральный нефтепродуктопровод Новополоцк-Фаниполь протяженностью 292 км запустили в этом году. Он позволяет поставлять топливо от "Нафтана" до нефтебазы в Фаниполе. Дизельное топливо уже транспортируется таким способом, с мая планируются и поставки бензина через трубопровод.

Качество топлива в Беларуси контролируется и на нефтеперерабатывающих заводах, и на нефтебазах, и на самих заправках. Это многоступенчатый процесс. "Наши НПЗ модернизируются и переоснащаются, там работают квалифицированные специалисты, существует система контроля, которая проверяет продукцию на соответствие требованиям и стандартам. Затем топливо поступает на склады хранения предприятий нефтепродуктообеспечения "Белоруснефти". У нас тоже есть своя система контроля. В этой работе участвуют все службы предприятия. Приемосдаточные анализы проводятся на эстакадах, когда вагоноцистерны с топливом поступают к нам. Наши операторы проверяют документы, целостность вагоноцистерн, содержание воды, механических примесей и наличие других компонентов", - рассказала начальник центральной испытательной лаборатории РУП "Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт" Галина Чехлова.

После этого топливо поступает в специальные резервуары. Сотрудники лаборатории нефтебазы проводят отбор проб и анализируют их по основным параметрам, прежде чем продукт отправится к потребителю.

Мы побывали в лаборатории, где проводится контроль качества светлых нефтепродуктов - бензина, дизельного топлива. На нефтебазе их проверяют по таким показателям, как фракционный состав, содержание серы, плотность, коррозия медной пластинки. Для подтверждения высокого качества бензина оцениваются и такие параметры, как внешний вид, октановое число, концентрация смол. В дизельном топливе контролируют цетановый индекс, температуру вспышки в закрытом тигле, содержание воды и механических примесей, вязкость. Зимнее дизтопливо дополнительно проверяют на соответствие требованиям по предельной температуре фильтруемости и температуре помутнения. "Есть и другие требования к топливу, которые контролируются на заводах. Мы после НПЗ перепроверяем только ключевые показатели, по которым можно судить о качестве продукта", - отметила Галина Чехлова.

После проверки в лаборатории оформляется паспорт качества. Затем топливо с нефтебазы поступает на автозаправочные станции.

Но этим контроль не ограничивается: система проверки топлива предусмотрена и в местах реализации - на АЗС. Оценивается плотность, температура, цвет, содержание воды, механических примесей. "Мы отбираем пробы из каждой секции бензовоза, проводим испытания. После этого сливаем нефтепродукт в резервуары. Дополнительно отбираем пробы из резервуаров - не реже одного раза в месяц - и проверяем их в нашей аккредитованной лаборатории. Несмотря на поставку некачественной российской нефти, мы получаем с наших белорусских НПЗ только качественный нефтепродукт", - обратил внимание директор РУП "Белоруснефть-Минскавтозаправка" Александр Драгун.

Пробы хранятся на заправке до конца реализации партии, и все вопросы по качеству можно решить путем их анализа.

"Предприятия "Белоруснефти" уделяют особое внимание качеству нефтепродуктов. Мы работаем в рыночных условиях, поэтому это вопрос номер один для нас. Разработаны стандарты, выполнение которых проверяется на всех этапах. Мы гарантируем, что наши клиенты получат качественное топливо на автозаправочных станциях", - заявил директор РУП "Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт" Анатолий Короткий.

В "Белоруснефти" подчеркнули, что ситуация на белорусских НПЗ не отразилась на поставках бензина и дизельного топлива на нефтебазы и АЗС. Нефтепродукты поступают в достаточных объемах для того, чтобы обеспечить белорусских потребителей.

Валерия ГАВРИЛОВА,

фото Геннадия ЖИНКОВА,

БЕЛТА.-0-