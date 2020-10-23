РЕПОРТАЖ: Откуда берет начало новая нитка "Дружбы"

Новая нефтяная магистраль пока пунктиром обозначена на транспортной системе углеводородного сырья страны и межгосударственного сообщения. ОАО "Гомельтранснефть Дружба" приступило к строительству магистрального нефтепровода Гомель - Горки. Его контуры постепенно обозначаются. Старт возведению нефтяной артерии дали недалеко от агрогородка Бобовичи в Гомельском районе. Отсюда стратегически важная артерия пойдет севернее. Корреспонденты БЕЛТА стали свидетелями этого момента.

В живописных местах недалеко от населенного пункта расчищена стройплощадка, напоминающая мини-штаб для проведения стратегической операции. По сути, так и есть. Новая нитка соединит южную и северную ветки белорусской нефтетранспортной системы.

Магистраль Гомель - Горки станет своего рода мостом между магистральными нефтепроводами Унеча - Полоцк и Унеча - Мозырь - Адамово. "Новая магистраль позволит перекачивать углеводородное сырье между белорусскими НПЗ и доставлять нефть на объекты с альтернативных направлений. Это поможет решить вопрос с диверсификацией поставок и уйти от зависимости в транспортировке, формировать стратегические запасы углеводородного сырья в резервуарных парках страны", - уточняют на предприятии. Артерия позволит также решить вопрос с диверсификацией поставок сырья.

В ожидании почетных гостей специалисты раскрывают один из главных козырей, который сыграет на качество линии. На объекте используется современный комплекс орбитальной сварки голландского производства. В ближайшее время сюда доставят еще один такой комплекс. Он сразу же будет включен в работу. Коллектив прошел обучение. Курс проводили специалисты из Санкт-Петербурга.

Участки трубопровода соединяются с ювелирной филигранностью. Сварка проходит по орбите трубы. Роботы сшивают металл под контролем человека. Специалисты задают точные параметры операции и с помощью пульта управляют процессом. Для создания необходимой атмосферы и поддержания технологических параметров место сварки накрывают куполом-палаткой.

"У робота рука не дрогнет. Человеческий фактор в любом его проявлении полностью исключен", - говорят опытные сварщики.

Первый сварочный шов на трубе магистрали Гомель - Горки выполнил опытный электросварщик производственного управления "Нефтеспецстрой" Виктор Коннов. По результатам конкурса профмастерства он вошел в пятерку лучших электросварщиков страны.

Основной костяк команды сварщиков, задействованных на объекте, - 40 профессионалов "Нефтеспецстроя".

Мастер строительно-монтажных работ "Нефтеспецстроя" Николай Березняцкий после визуального контроля и замеров шва на первом стыке докладывает: "Первый сварной стык выполнен. Произведен визуальный контроль - дефектов нет".

Коллеги говорят: "У Николая глаз-алмаз". В недавнем прошлом он взял серебро на профессиональном конкурсе мастерства электросварщиков.

После доклада в определенном смысле - исторический момент. Почетные гости оставляют визы на артерии.

Белым по черному. Подписи возле первого сварочного шва поставили заместитель премьер-министра Юрий Назаров, заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Виталий Милевич, председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, генеральный директор ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Олег Борисенко и генеральный директор ПО "Белоруснефть" Александр Ляхов.

Участок за участком с хирургической точностью сваривают артерию. Используются передовые современные материалы и оборудование, включая краны повышенной проходимости. И в надежности металлической артерии никто не сомневается. По оценке специалистов, она будет служить десятилетиями.

По проекту на линейной части предусмотрено обустройство 75 переходов через железнодорожные и автомобильные дороги, реки и мелиоративные каналы. Первый перекресток - с оживленным участком трассы М8 (Е95). На маршруте - гектары лесных массивов и болот.

Магистраль Гомель - Горки пройдет в Гомельском, Буда-Кошелевском, Чечерском и Кормянском районах Гомельской области, а также Чериковском, Славгородском и Кричевском районах Могилевской. Это 207 км линии, а также новая нефтеперекачивающая станция. Будут реконструированы и действующие нефтеперекачивающие станции "Гомель" и ЛПДС "Горки".

Проектная мощность нефтепровода - 6 млн т в год. ОАО "Гомельтранснефть Дружба" реализует инвестпроект на собственные средства. Объем инвестиций - Br300 млн.

По словам вице-премьера Юрия Назарова, не всегда целесообразность и значимость инвестпроектов оценивается их стоимостью. "Этот инвестпроект не столь велик по стоимости, но значим тем, что свяжет два резервуарных парка хранения нефти в Мозыре и Полоцке. Это позволит обеспечить безопасность и маневренность двух крупных нефтехранилищ. Мы также ведем их модернизацию, увеличивая полезный объем хранения нефти. Необходимо обеспечить постоянный запас сырья и бесперебойной работы двух белорусских НПЗ независимо от разных факторов", - сказал он.

Перспективы отрасли также связаны с топливной составляющей. К 2025 году планируется увеличить резервуарный парк хранения нефти до 1 млн т сырья. "Такой объем позволит обеспечить бесперебойную работу двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов в течение месяца. А так называемая перемычка позволит нам оперативно связывать два нефтеперерабытывающих объекта, перебрасывать потоки нефти как минимум между двумя этими крупнейшими резервуарами", - отметил Юрий Назаров.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей также подчеркивает значимость проекта для региона и страны в целом. Губернатор пожелал успеха при выполнении первого и последующих сварочных швов на новой магистрали и реализации всего инвестпроекта.

Генеральным подрядчиком выступает РУП ПО "Белоруснефть". Практически весь комплекс работ - от проектных до строительно-монтажных - выполняют предприятия концерна "Белнефтехим".

Ориентировочный срок ввода новой нитки в эксплуатацию - сентябрь 2022 года. "Дружба" укрепляется.

Фото Сергея ХОЛОДИЛИНА,

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