РЕПОРТАЖ с Белорусской АЭС: как работает станция после приемки первого энергоблока

Решение о строительстве БелАЭС было принято в 2008 году. С тех пор пройден длинный путь. Сегодня произошло значимое событие: подписан акт приемки в эксплуатацию первого энергоблока. Журналисты БЕЛТА побывали на площадке БелАЭС и понаблюдали за работой станции на новом этапе.

Станцию видно на расстоянии 30 км - за счет градирен. Высота каждой 167 м, что сравнимо с 50-этажным домом.

Башенные испарительные градирни - самые высокие сооружения из бетона в Беларуси. Некоторые думают, что над ними поднимается дым, но на самом деле это пар. Градирни предназначены для охлаждения большого количества воды посредством направленного потока воздуха.

На площадке БелАЭС особое внимание привлекают и брызгальные бассейны. Они также являются частью системы охлаждения.

Первый энергоблок БелАЭС - это более 5 тыс. единиц различного оборудования и узлов. А еще огромное количество технологических систем. Все это работает как единый организм.

Шумом и горячим воздухом нас встретил машинный зал первого энергоблока. "Это эпицентр выработки электроэнергии. Сердцем его является турбоагрегат. В настоящий момент первый энергоблок находится на 100-процентной мощности. Отпускаемая в сеть мощность - это ориентировочно пятая-шестая часть от текущего потребления страны. Все работает в штатном режиме, оборудование подтвердило заложенные проектом характеристики", - сказал начальник турбинного цеха Дмитрий Кривин.

Нам удалось побывать и на центральном пульте управления. "Здесь выполняется контроль параметров и управление оборудованием комплектного распределительного устройства (КРУЭ 330 кВ), схемой выдачи мощности с энергоблоков, а также связь с энергосистемой Беларуси", - отметил дежурный начальник смены Анатолий Станилевич.

Особое внимание на станции уделяется вопросам безопасности. Здание реактора укрыто двойной защитной оболочкой. Он не пострадает в случае землетрясения в 7 баллов, урагана, наводнения, смерча, взрыва и даже падения самолета.

В качестве топлива в активной зоне реактора используется слабообогащенный диоксид урана в виде таблеток диаметром 9-12 мм, которые помещаются в герметичные закрытые трубки. Вес каждой таблетки всего 5 г, но она замещает 350 кг нефти, 360 куб.м газа, 400 кг угля.

Полным ходом идут работы на втором энергоблоке. Его физический пуск запланирован на осень, а приемка в эксплуатацию ожидается в следующем году.

С момента включения первого энергоблока БелАЭС в объединенную энергосистему страны выработано почти 3 млрд кВт.ч. После полного ввода станция сможет производить около 18,5 млрд кВт.ч в год, что обеспечит примерно 40% потребности Беларуси в электроэнергии.

Фото Егора ПАВЛЮЩИКА,

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