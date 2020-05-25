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25 мая 2020, 20:02

РЕПОРТАЖ: У каждой скважины характер свой: как белорусские нефтяники работают на новых месторождениях

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На карте белорусских нефтяных месторождений появились два новых - Избыньское и Северо-Омельковщинское. Находятся они, на языке специалистов, в Центральной структурной зоне Припятского прогиба. Географически это Хойникский район Гомельской области. Корреспонденты БЕЛТА узнавали, как работают специалисты "Белоруснефти" на новых площадях и каковы перспективы и ресурсы месторождений.

Бригады "Белоруснефти" на месторождениях трудятся по вахтовому методу. Весь процесс ни останавливается практически ни на минуту - работы идут круглосуточно.

"Строительство скважины - это всегда сложный участок, каждая определенной конструкции. Ведь это не просто отверстие в земле, а ряд технологических колонн, оборудования, которое находится под землей", - встречает журналистов на Избыньском месторождении начальник управления по повышению нефтеотдачи пластов и ремонту скважин "Белоруснефти" Владимир Крыжановский.

Бригады управления здесь с декабря прошлого года.

"Мы используем технологию бурения боковых стволов, - поясняет Владимир Крыжановский. - На скважине есть основная колонна, в которой вырезается технологическое отверстие. Проводится бурение. Мы контролируем, куда идем. Есть конкретная точка, строго заданное направление, куда должны попасть, на какой глубине, с каким углом вскрыть продуктивный горизонт. Дальше спускается колонна, укрепляется ствол скважины". Просим начальника управления дать образную картинку того, что скрывается на глубине в тысячи метров. "Если проводить аналогию, это телескопическая стойка", - отвечает он.

На объекте работает установка грузоподъемностью 140 т. "Она белорусского производства. В парке нашего управления это пока самая грузоподъемная", - замечает Владимир Крыжановский.

По его словам, и техническое оснащение, и кадровый потенциал позволяют успешно выполнять поставленные задачи.

Нефть на Избыньском месторождении обнаружили на глубине 4,4 тыс. м. Дебит - 150 т в сутки. "Отрадно, что именно 5 апреля, в День геологов, эта скважина начала проявлять себя выходами пачек нефти, пачек газа - прямых признаков открытия месторождения. Для белорусских нефтяников, геологов это был хороший подарок, важный момент в такой день", - подчеркивает заместитель генерального директора "Белоруснефти" по геологии Петр Повжик.

Сейчас все геологические изыскания уже проведены. "Определили нефтеносность, интервал залегания коллекторов. На данный момент один из сложных этапов - спуск эксплуатационной колонны, для того чтобы скважина работала, надеюсь, не один десяток лет", - продолжает Владимир Крыжановский.

Буквально на пару минут от работы отвлекаем мастера бригады. Андрей Павленок в профессии с 2006 года. За плечами 10 лет практики в городе Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа России. "У каждой скважины свой отличительный характер, свои нюансы. Эта не исключение. Она проявила себя в процессе бурения", - рассказывает он. Например, когда прошли семилукский горизонт, получили избыточное пластовое давление. Пришлось менять плотность промывочной жидкости, которую закачивают в скважины.

Параллельно с управлением по повышению нефтеотдачи пластов и ремонту скважин работают и другие подразделения. Владимир Крыжановский поясняет, что предприятие использует раздельный сервис. У каждого из них свои задачи, но цель одна: чтобы весь процесс был как единое целое.

Лабораторные исследования показали, что у полученной здесь нефти отличные технологические характеристики: она легкая, малосернистая, маловязкая, имеет высокий выход светлых фракций. Ввести в эксплуатацию скважину намерены в середине следующего месяца.

Не более 20 минут езды на автомобиле по лесной живописной дороге - и мы уже на скважине №2 Северо-Омельковщинского месторождения. Она имеет забой в 2954 м.

"Бурится она с 6 апреля с ускорением в 25 суток. Коммерческая скорость бурения проекта 1118 м в месяц. Фактически мы бурим в два раза быстрее", - приводит цифры начальник Светлогорского управления буровых работ Виктор Архипенко.

По его словам, во многом такие темпы связаны с тем, что на объекте применяют современные породоразрушающий инструмент, насосное высокопроизводительное оборудование, очистную систему.

"На скважине проведены испытания в продуктивных отложениях. Получены хорошие результаты. Дебит - порядка 50 т в сутки. Скважина перспективная, месторождение перспективное. Надеюсь, что здесь будем бурить еще не одну скважину", - говорит начальник управления.

Специалисты утверждают, что полезное ископаемое в этом регионе сформировалось примерно 250 млн лет назад.

Читая важный геологический документ - керн, извлеченный на месторождении, Петр Повжик отмечает на нем яркие признаки нефтегазоносности. "Это наши типичные белорусские доломиты. Керн подняли из глубины чуть более 2,5 км. Видим, что порода очень перспективная. Перед нами открывается большой потенциал для дальнейших геолого-разведочных работ в этом регионе", - поясняет он.

По предварительным подсчетам, суммарные запасы на двух месторождениях превышают 2,5 млн т черного золота. Чтобы оценить потенциал новых месторождений, в ближайшие годы здесь продолжат поисково-разведочные работы.

По словам заместителя гендиректора предприятия, последние два года компания "Белоруснефть" сконцентрировала внимание на поисково-разведочном бурении и сейсмических работах именно в Центральной структурной зоне Припятского прогиба. "В принципе мы получили хороший результат. В январе было открытие южного блока Гарцевского месторождения. Сегодня можем говорить о достижениях, которые получили на двух новых структурах. То есть с начала этого года в Хойникском районе открыли три новых нефтяных месторождения с суммарным приростом геологических запасов около 4 млн т нефти", - подчеркивает он. В ближайшие три года в этом регионе компания планируют пробурить еще около 10 поисково-разведочных скважин.

Не исключено, что новые месторождения получат названия в честь знаменитых геологов. "Есть уже сложившаяся практика: мы называем месторождения в честь знаменитых людей. Думаю, к этому вопросу вернемся к концу года", - заключает Петр Повжик.

Тамара СУБОТКО,

Фото Сергея ХОЛОДИЛИНА,

БЕЛТА.-0-

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