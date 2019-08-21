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21 августа 2019, 18:45

РЕПОРТАЖ: В Беларуси еще минимум 30 лет будут добывать черное золото

Ровно 55 лет назад белорусы получили достоверное подтверждение тому, что в Гомельском регионе есть промышленные запасы черного золота. Веским аргументом стала щедрость скважины №6 Речицкого нефтяного месторождения. "Мощный фонтан, забивший из недр в октябре 1964 года, подтвердил наличие промышленных запасов нефти в Белорусской Советской Социалистической Республике", - указано в архивной справке предприятия. Спустя более полувека нефтедобыча в Беларуси активно развивается, недра изучаются все глубже. Во время пресс-тура, организованного ПО "Белоруснефть", корреспонденты БЕЛТА вдохнули запах нефти и узнали о перспективах добычи ценного природного ресурса.

В жаркий августовский день нефтяники пригласили журналистов региональных и республиканских СМИ в гости.

Первая точка маршрута масс-медиа - скважина №23 на Карташовском нефтяном месторождении в Хойникском районе. Она еще бурится. Подходы к залежам прокладывает установка Drillmec HP-1500 в эшелонном исполнении.

"Это одна из самых современных в мире буровых установок. Все самое передовое применяется и в Беларуси", - рассказывает начальник Светлогорского управления буровых работ Виктор Архипенко, заверяя, что некоторые разработки принадлежат и белорусам.

Так, используемая на объекте установка белорусско-итальянского производства предназначена для кустового строительства скважин условной глубиной бурения 5 тыс. м грузоподъемностью установки 345 т. Сейчас бурильные трубы ушли вглубь более чем на 3 тыс. м и устремляются в нужную сторону - к месту, где будет забой скважины.

Бурильщики управляют процессами со специального пульта. Здесь в режиме реального времени можно следить за тем, что происходит в тысячах метров под землей.

Функции каждого специалиста команды четко распределены.

Мачта установки вместе с основанием возвышается более чем на 55,7 м над землей. Это примерно "рост" 22-этажного дома. Кстати, недавно на объекте побывали участники первого этапа Кубка Белорусской федерации биатлона среди юношей и девушек 2001-2008 годов рождения. Традиционно в качестве генерального спонсора "Белоруснефть" поддерживает начинающих спортсменов. На предприятии не упустили возможность открыть для ребят и новые горизонты в нефтяной отрасли. Сложные технологические процессы и характеристики установки адаптировали для детей. Так, для наглядности установку по высоте сравнили с Национальной библиотекой, которая метров на 20 выше.

Работа на буровой установке не останавливается ни на секунду, идет в круглосуточном режиме. Буквально через месяц-полтора на этом месторождении появится новая скважина.

На импровизированной выставке - коллекция природной "парфюмерии". Это пробы из разных месторождений. Удивляют разнообразием горные породы (керн): от сизо-серого до насыщенного оранжево-янтарного цвета. Некоторые из них являются коллекторами нефти. Под палящим солнцем видно, как из пор горных пород выделяются капельки нефти. А в миниатюрных мензурках рядом - нефть из разных месторождений. Грех не воспользоваться возможностью и не ощутить глубинный аромат. Подтверждаем: тонкий запах есть. Пахнет нефтью. Это уникальный природный аромат.

По словам руководителя управления и по совместительству экскурсовода, старающегося объяснить все просто и доступно для обывателя, прозрачная нежно-желтая жидкость в одном из сосудов - практически готовый бензин. "Раньше были ГАЗ-69, вот их можно было заправлять и ехать. Но недолго", - смеется он.

Карташовское месторождение - одно из самых молодых. Объем извлекаемых запасов составляет около 580 тыс. т нефти. Это только то, что разведано. Добыто порядка 18%, или 100 тыс. т. Впереди еще годы работы.

Главный аргумент 1960-х в пользу развития нефтедобычи в стране - скважина №6 Речицкого нефтяного месторождения - и сейчас в строю. Внешне на возраст ничего не указывает. Скважина работает с точностью швейцарских часов. Правда, в отличие от минувших лет, здесь добывают трудноизвлекаемые запасы углеводородного сырья.

Перефразируя известную поговорку, можно сказать, что старейшие скважины добычу не портят. И даже больше - дают надежды. Так, около 6 лет назад доразведка на Речицком месторождении показала, что есть еще порох, точнее нефть. На этом кусте было пробурено еще 15 скважин.

Всего же за период нефтедобычи 15 скважин дали более 1 млн т нефти каждая. Негласно на предприятии их называют клубом миллионеров. Одна из них 55 лет назад поставила знаковый исторический рекорд. В августе 1964 года в первые же сутки добычи 8-я скважина Речицкого месторождения дала более 120 т нефти. Сейчас она выполняет новую функцию - сохранение памяти. На ее месте установлена стела "Первая промышленная нефть".

Как и любой юбилей, памятная для нефтедобытчиков дата не осталась без внимания первопроходцев. Почетной гостьей стала Наталья Могилевич, которая более 37 лет посвятила работе в отрасли. Увлекавшаяся химией девушка после окончания школы поступила на курсы лаборантов, а потом трудилась вместе с первопроходцами. Она отлично помнит, как в те годы по бездорожью операторы по добыче привозили колбы с нефтью в лабораторию.

Стала свидетельницей и добычи первой миллионной тонны нефти на 8-й скважине. Тогда ее запечатлели на фото с юбилейной нефтью.

Спустя пять десятилетий картинка восстанавливается. Символическая передача: колба со свежим нефтесырьем из старейшей скважины переходит из рук оператора добычи НГДУ "Речицанефть" Сергея Заболоцкого Наталье Могилевич. Женщина не скрывает волнения: "Момент очень символичный. Ведь чуть больше 50 лет назад я держала такую же колбу с миллионной тонной нефти".

На глазах словно оживает черно-белое архивное фото, которое держит женщина, рассказывая о своем трудовом пути.

Все тот же блеск в глазах, открытая улыбка и бесконечный поток позитива. Наталья Могилевич говорит, что тогда фотография разлетелась в СМИ по всему Союзу. А молоденькую лаборантку узнавали даже прибывшие из другой части континента студенты и коллеги.

К слову, до этого момента памятный снимок оставался в архиве предприятия без авторской подписи. Несколько звонков - и этот пробел восполняется. Выяснилось, что фотопортрет сделал фотокор тогда еще ТАСС-БЕЛТА Иван Юдаш.

Сегодня Наталья Могилевич с благодарностью вспоминает своих учителей. "Работники нефтяной промышленности были одной большой семьей. Всех объединяло желание сделать больше для развития отрасли. Щедро делились своей энергией, ведь вместе отвечали за одно большое дело", - говорит она, отмечая, что и сейчас следит за тем, как развивается отрасль.

Допустили журналистов и на территорию нефтегазодобывающего управления "Речицанефть", где в режиме онлайн отслеживается информация о каждом объекте, каждом месторождении. Начальник НГДУ Сергей Стельмашок поделился тонкостями работы на этом фронте.

К 55-й годовщине подошли со знаковыми достижениями и наработками. Так, в 2018 году впервые в новейшей истории ПО "Белоруснефть" годовой объем добычи нефти составил 1,67 млн т. "При этом новые скважины дали более 94 тыс. т. Это лучший результат за последние 23 года. Впервые за 20 лет в Беларуси прирост запасов нефти достиг уровня добычи", - рассказал начальник НГДУ. По итогам 2019-го производственное объединение планирует увеличить добычу нефти на 20 тыс. т. Поставленная для достижения по итогам года планка - 1,69 млн т.

В настоящее время в Беларуси в разработке находятся более 60 месторождений нефти, эксплуатируемый фонд скважин - около 850. К 1 сентября, профессиональному празднику, нефтяники планируют добыть 136 млн 404-тысячную тонну черного золота. Вместе с тем стоит задача нивелировать дисбаланс прироста запасов и объема добычи. Постоянное внедрение современных технологий позволяет вести разведывательные работы на качественно новом уровне.

Производственное объединение создано в 1966 году, сегодня предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран. Предприятия "Белоруснефти" успешно реализуют проекты в Венесуэле и Эквадоре, России и Украине.

По меркам нефтедобытчиков, в 55 лет рано уходить отрасли на заслуженный отдых. "Могу заверить, что в Беларуси еще не менее 30 лет будет вестись добыча нефти. Это тот минимум, который можно назвать, исходя из сегодняшних реалий", - заключает Сергей Стельмашок. Ежегодно идут геологические исследования и разведка. Не исключено, что в недрах скрыто немало сюрпризов для нефтяников.

Олеся ЖЕЛЕЗНЯКОВА,

ФОТО Сергея ХОЛОДИЛИНА,

БЕЛТА.-0-

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