РЕПОРТАЖ: В "Великом камне" рассказали о ближайших планах и составляющих успешной реализации проекта

В 2015 году на территории Смолевичского района началось строительство Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". Это крупнейший проект в истории двусторонних отношений Беларуси и Поднебесной, который сегодня называют настоящей жемчужиной экономического пояса Шелкового пути. Сегодня близится к завершению строительство инфраструктуры первой очереди освоения парка, положено начало строительству жилого комплекса. Сколько новых производств планируется запустить в "Великом камне" в этом году и как может вырасти семья резидентов парка к 2021-му - в репортаже корреспондентов БЕЛТА.

"К строительству первой очереди парка мы приступили чуть более четырех лет назад. 12 мая 2015 года макет тогда еще будущей инновационной площадки был представлен главам двух государств - Александру Лукашенко и Си Цзиньпину. Сегодня мы уже можем воочию наблюдать многие из представленных на макете зданий", - говорит первый заместитель главы администрации парка Игорь Лещенок и называет главные факторы, которые позволяют осуществлять реализацию проекта столь быстрыми темпами. Это и опыт китайских коллег, и уникальная система управления парком, и выгодное географическое положение Беларуси.

"К тому же у нас создан самый преференциальный режим на всем евразийском, европейском и азиатском пространстве, функционирует система обслуживания инвесторов по принципу "одной станции", - продолжает Игорь Лещенок. - Огромную роль играет поддержка правительств двух стран. В том числе и финансовая, поскольку ряд объектов реализуется не только за счет средств акционеров парка, но и за счет бюджетов Беларуси и Китайской Народной Республики".

Существенно ускорить процесс регистрации новых компаний позволяет заимствованный у китайских коллег опыт работы по принципу "одной станции". Другого такого центра обслуживания, по словам Игоря Лещенка, сегодня нет ни в Беларуси, ни даже в странах ЕАЭС. Принцип "одна станция" предусматривает оказание всех услуг непосредственно в администрации "Великого камня": в центре работают представители необходимых государственных органов, которые осуществляют административные процедуры для резидентов парка. Таким образом, им теперь вовсе не обязательно ходить по различным министерствам и комитетам.

Часть служб (которые наиболее востребованы) работает в парке по графику на постоянной основе, часть - по запросу. Отдельные процедуры осуществляются дистанционно в электронном виде. "Кроме того, целый ряд процедур проводит сама администрация парка, в частности: регистрацию резидентов, выдачу разрешений на проектирование, строительство, процедуры визовой поддержки, - отмечает первый замглавы администрации парка и приводит несколько примеров. - Благодаря работе "одной станции" сегодня зарегистрировать новую компанию в "Великом камне" можно всего за час-два (раньше на это уходило нескольких дней), получить разрешение на строительство - за считанные дни (прежде это занимало до нескольких месяцев)".

В целом, по опыту Китайской Народной Республики в парке стремятся к тому, чтобы как можно большее количество административных процедур осуществлялось дистанционно, в режиме онлайн. Так, если сейчас на их долю приходится порядка 25% процедур, то в планах на 2020 год значится уже 90%.

"Мы, конечно, еще в начале пути, но уже видим, что "одна станция" пользуется активным спросом. Так, количество осуществляемых процедур в месяц по сравнению с прошлым годом увеличилось вдвое и составляет около 200. Думаю, дальше она будет становиться еще более востребованной", - считает Игорь Лещенок.

Сегодня проект по строительству индустриального парка по праву можно называть не только белорусско-китайским, но и международным. И это не связано лишь с географией резидентов: в 2018 году в состав акционеров СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" вошла немецкая компания "Дуйсбургер Хафен", которая совместно с белорусскими и китайскими коллегами планирует построить в "Великом камне" крупный железнодорожный терминал.

"К слову, о резидентах: сегодня в парке их уже 43, в том числе 26 компаний с китайским капиталом. Остальные - представители Беларуси, Германии, Австрии, США, Литвы, Израиля и пр. На данном этапе они уже инвестировали в парк около $450 млн. Всего же действующими резидентами парка по их проектам заявлено более $1 млрд инвестиций, - отмечает первый замглавы администрации парка. - Ожидается, что в текущем году количество резидентов может возрасти до 60, а к началу 2021 года - до 100 с общим объемом инвестиций в реализацию проектов до $2 млрд".

Помимо роста инвестиций приход новых резидентов предполагает и создание новых рабочих мест. На сегодня их число уже приближается к 1 тыс. (с учетом строительных специальностей), всего же действующими резидентами планируется создать порядка 4 тыс. рабочих мест.

"На начало 2019 года 10 компаний из числа наших резидентов уже приступили к финансово-хозяйственной деятельности, выпуску продукции или оказанию услуг, - рассказывает Игорь Лещенок. - Это совершенно разные производства. В частности, по выпуску медицинских изделий, промышленных кондиционеров. Есть компании, занимающиеся научно-исследовательской деятельностью, оказывающие логистические услуги. Планируется, что в этом году еще 10 компаний приступят к финансово-хозяйственной деятельности. Наиболее крупные среди этих проектов предполагают производство лазерного оборудования, медпрепаратов, оптомеханических компонентов, а также дальнейшее развитие светодиодной техники".

В числе действующих производств - Научно-исследовательский и производственный центр суперконденсаторов. Проект реализует ООО "Чэнду Синьджу Шелковый Путь Развитие".

Выпускаемые здесь суперконденсаторы уже используются на электробусах отечественного производства. Планируется, что они также будут экспортироваться в Россию, Украину, другие страны ЕАЭС и Европы.

Ярким примером кооперации флагманов промышленности Беларуси и Китая является ООО "МАЗ-Вейчай". Завод был построен в рекордно короткие сроки: от момента закладки первого камня до открытия и пробного запуска предприятия прошло всего семь месяцев.

Завод специализируется на выпуске двигателей для грузовых автомобилей, спецмашин и автобусов. Речь идет о полной мелкоузловой сборке двигателей стандартов Евро-5 и Евро-6. Заявленный ресурс - не менее 1 млн км пробега в зависимости от условий эксплуатации. На начальном этапе (до 2022 года) объем производства составит 10 тыс. двигателей в год. К 2026 году предприятие выйдет на полную производственную мощность, выпуская до 20 тыс. двигателей в год. Продукция обеспечит потребности белорусских автопроизводителей, а также будет поставляться на экспорт.

Одной из десяти компаний, которые планируют запустить производство в этом году, является ООО "Рухтех". Предприятие будет производить оптомеханические компоненты, электронные узлы и лазерное оборудование.

По соседству возводятся типовые производственные корпуса, которые пользуются довольно высоким спросом. Ведь если предприятие небольшое, необязательно покупать землю под будущее строительство - можно арендовать уже готовые площади в подобных корпусах.

"Активными темпами сейчас идет строительство не только производственной инфраструктуры, но и социальной, а также вспомогательной, - рассказывает Игорь Лещенок. - Речь, в частности, идет о первом жилом арендном доме, строительство которого мы планируем завершить в июле этого года, центре сотрудничества в области трансформации научно-технических достижений, который должен открыться в начале следующего года. Кроме того, уже спроектирована поликлиника, в ближайшее время начнется ее строительство. Чуть позже появятся школа, детский сад и ряд других объектов, которые необходимы для того, чтобы здесь могли не только эффективно работать, но и проживать сотрудники нашего парка".

Татьяна ЛИСАТОВИЧ,

фото Геннадия ЖИНКОВА и пресс-службы администрации "Великого камня",

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