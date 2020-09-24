Решение не останавливать работу стройкомплекса в условиях пандемии было правильным - Швец

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решение не останавливать работу строительного комплекса Беларуси в условиях пандемии было правильным. Такое мнение высказал сегодня журналистам заместитель министра архитектуры и строительства Олег Швец на церемонии награждения победителей XVII Республиканского конкурса "Лучший строительный продукт года", передает корреспондент БЕЛТА.

"Было принято правильное решение в условиях пандемии не останавливать работу строительного комплекса. Наши соседи закрывали границы, останавливали работу предприятий, но Беларусь - маленькая страна, у нас нет, например, энергоресурсов, и если бы мы остановились, то это негативно отразилось на многих отраслях и направлениях экономики. А в условиях жесткой конкурентной борьбы мы бы просто потеряли рынки сбыта, - считает замминистра. - На уровне стройорганизаций мы приняли меры, не распустили людей, не потеряли рынки. Мы сумели это все сохранить".

По его словам, на строительных предприятиях был разработан ряд индивидуальных мер для препятствия распространения коронавирусной инфекции. "Конечно, пандемия сказалась на экономических показателях отрасли, немного упал экспорт, но сейчас рынки снова открыты, и мы нарастаем. В условиях второй волны никто уже не закрывает свои границы, а разрабатывает меры, предусматривающие продолжение работы", - подчеркнул Олег Швец.-0-

В Беларуси нужно активнее популяризировать строительную отрасль - Швец Такое мнение высказал сегодня журналистам заместитель министра архитектуры и строительства Олег Швец на церемонии награждения победителей XVII Республиканского конкурса "Лучший строительный продукт года".