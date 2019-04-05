Решение о ликвидации "Би энд Би иншуренс Ко" вступило в силу

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решение Экономического суда Минска о ликвидации ОАСО "Би энд Би иншуренс Ко" вступило в силу, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства финансов.

Решением собственников страхового общества ликвидатором определено ООО "Юридическая группа "Советник".

Министерство финансов обращает внимание, что, согласно действующему законодательству, при ликвидации юрлица требования кредиторов предъявляются ликвидатору, который принимает все возможные меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации юрлица.

При этом законодательством установлена очередность удовлетворения требований кредиторов.

Как сообщалось, Минфин в декабре 2017 года приостановил действие лицензии "Би энд Би иншуренс Ко", в апреле 2018 года ее действие было прекращено. В Минфине поясняли, что такое решение принято в связи с истечением сроков, отведенных для исполнения страховщиком требования регулятора по наличию на счетах в банках Беларуси собственных средств в сумме, соответствующей минимальному размеру уставного фонда, и денежных средств в сумме, обеспечивающей сформированные страховщиком страховые резервы.-0-