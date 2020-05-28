Решение о непринятии жестких карантинных мер в Беларуси было продуманным и просчитанным - Маркович

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси решение о непринятии жестких карантинных мер в связи с COVID-19 было продуманным и просчитанным. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Латвии Василий Маркович.

"Спорить о том, что пандемия негативно сказалась на экономике практически всех стран, не приходится. Да, это так. Но надо признать и честно сказать, что ситуация в этом плане в Беларуси кардинально отличается. Решение о непринятии жестких карантинных мер и не закрытии белорусских предприятий в данных условиях было, на мой взгляд, продуманным и просчитанным, как с экономической точки зрения, так и социальной", - считает дипломат.

Василий Маркович подчеркнул, что в Беларуси сконцентрированы предприятия с большими трудовыми коллективами, некоторые с непрерывными технологическими процессами производства, некоторые из них - градообразующие. "Я не могу представить себе, чтобы все они остановились. Люди сохранили рабочие места, заработную плату, а значит, имели возможность содержать семьи и помогать пожилым родителям", - отметил он.

Говоря о выходе из сложившейся кризисной ситуации, посол считает, что все будет зависеть от того, насколько сохранились торгово-экономические цепочки с партнерами и заказчиками продукции белорусских предприятий, насколько быстро утраченные контакты будут восстановлены и насколько оперативно будут освоены новые рынки сбыта. "Вот здесь помощь белорусских диппредставительств будет неоценима", - подчеркнул Василий Маркович.

Посольство Беларуси в Латвии в свою очередь активно включается в работу с партнерами, ведь карантинные меры в этой стране постепенно отменяются. "Дипломаты уже соскучились по прямому общению с коллегами, представителями бизнеса и белорусских суполок, земляками", - рассказал посол.

Что касается экспорта белорусской продукции в Латвию, то, несмотря на сложную ситуацию в мировой экономике из-за коронавируса, белорусские экспортеры стараются наращивать поставки своих товаров на этот рынок. Так, в январе-марте этого года белорусский экспорт товаров в Латвию составил $63,8 млн. Без учета объемов нефти, нефтепродуктов, нефтяных газов и прочих газообразных углеводородов, красок и лаков, антидетонаторов, антиоксидантов, ингибиторов, загустителей, калийных и азотных удобрений, экспорт сократился на $3,6 млн и составил $62,5 млн.

"Вместе с тем существенно возросли экспортные поставки отдельных видов белорусских товаров. Например, в 8,7 раза увеличился экспорт рапсового масла, в 7,6 - полиамидов, в 6,8 - соевого масла, в 6,4 - необработанного алюминия, в 6,1 - калийных удобрений. В разы возросли поставки белорусского цемента и бондарной древесины. Увеличился экспорт изолированных проводов, топливной древесины и другой продукции. Наше посольство также ищет новые ниши, которые могли бы заполнить белорусские товары", - отметил глава диппредставительства.-0-