Решение о применении специфических субсидий вступило в силу в ЕАЭС

11 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Решение Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) об утверждении перечня условий применения отдельных критериев допустимости специфических субсидий вступило в силу с 11 апреля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Данное решение было принято в январе нынешнего года. "Оно уточняет соглашение о порядке добровольного согласования специфических субсидий в отношении промышленных товаров", - прокомментировал член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Александр Субботин.

Разработка документа велась экспертами ЕЭК и стран Евразийского экономического союза с учетом передового опыта других интеграционных объединений, в том числе Европейского союза. Одновременно принимались во внимание особенности экономик стран ЕАЭС.

"Стороны определили пороговые значения параметров субсидирования по наиболее важным направлениям исключительного предоставления господдержки производителям, - отметили в пресс-службе. - Это прежде всего поддержка малого и среднего бизнеса, реализация совместных проектов стран союза, производство высокотехнологичной, инновационной продукции, товаров, не имеющих аналогов, а также производящихся в недостаточном количестве".

В соответствии с соглашением уполномоченные органы стран ЕАЭС могут при желании обратиться в ЕЭК для согласования специфической субсидии, которая предоставляется либо планируется к предоставлению. "Согласовав специфическую субсидию, государство-член страхует своего производителя - получателя такой субсидии - от риска введения в отношении него компенсирующей меры - возврата субсидии с процентами в бюджет государства, - пояснили в ЕЭК. - Согласование промышленных субсидий осуществляется комиссией на основании критериев допустимости и недопустимости специфических субсидий, отдельные из которых предполагают установление правил и условий их применения. Теперь такие правила установлены Советом ЕЭК".

По мнению Александра Субботина, такой подход увеличит прозрачность предоставления господдержки промышленности и предоставит возможность провести оценку реализуемых сторонами субсидий.

"Утвержденные решением Совета ЕЭК условия применения отдельных критериев допустимости специфических субсидий направлены на дальнейшее развитие интеграции в ЕАЭС и наращивание кооперационных поставок товаров промышленными предприятиями стран союза", - подчеркнули в пресс-службе.

В ЕЭК добавили, что под субсидией подразумевается практически любой вид прямой или косвенной финансовой поддержки от правительств за счет государственного бюджета. Специфическая субсидия предоставляется конкретным предприятиям или отраслям. Согласно перечню ЕЭК согласует специфическую субсидию, направленную, например, на реализацию совместного проекта двух и более стран ЕАЭС, при условии, что доля продукции, производимая в рамках проекта, составляет на рынке союза не менее 10% от объема потребления. Указанный уровень рассчитывается на основании статданных, полученных за три года до начала действия субсидии. В случае согласования планируемой субсидии уровень рассчитывается на основании статданных за три года до даты подачи заявления о согласовании.

Для согласования субсидии на инновационную деятельность определено условие, что размер субсидий не превышает 5% максимальной годовой выручки предприятия за три года до начала действия субсидии. В случае согласования планируемой субсидии учитываются статданные за три года до даты подачи заявления о согласовании.

Для предоставления субсидии на производство промышленного товара является условие, если доля такого товара, производимого в странах ЕАЭС, составляет менее 40% от объемов потребления. Для оказания помощи предприятиям, находящимся в неустойчивом или кризисном финансовом состоянии, необходимо условие, что такое состояние наблюдается ежеквартально на протяжении года до даты подачи заявления и размер такой субсидии не превышает 75% от объема реструктуризации задолженности.-0-