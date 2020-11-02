Решение о заключении соглашения о зоне свободной торговли ЕАЭС и Ирана могут принять до конца года

2 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Решение о заключении постоянного соглашения о зоне свободной торговли Евразийского экономического союза и Ирана может быть принято до конца текущего года. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии по итогам встречи сопредседателей совместного комитета, учрежденного в соответствии с временным соглашением, ведущим к образованию зоны свободной торговли ЕАЭС с Исламской Республикой Иран.

На встрече член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев напомнил, что согласно положениям временного соглашения и итогам первого заседания совместного комитета, в июле была инициирована процедура рассмотрения решения о начале переговоров о заключении постоянного соглашения между Ираном и ЕАЭС. "На сегодняшний день получены одобрения со стороны коллегии и совета комиссии. Принятие необходимого решения Высшим Евразийским экономическим советом ожидается до конца текущего года", - проинформировали в ЕЭК.

В пресс-службе отметили, что страны Евразийского экономического союза и Иран наращивают объемы взаимной торговли, несмотря на пандемию. Так, за 8 месяцев текущего года товарооборот увеличился на 2% и превысил $2 млрд. Основой взаимной торговли стала сельскохозяйственная продукция. Продовольственные товары и сельхозсырье составили около 80% ($939 млн) от объемов поставок из стран ЕАЭС в Иран, более половины из которых ($609 млн) пришлось на зерновые. В свою очередь аналогичные товары составили и большую часть поставок из Ирана в ЕАЭС - 68%, или $575 млн. Основными драйверами роста импорта из Ирана стали фрукты и орехи.

По словам Андрея Слепнева, за год, который прошел с момента начала действия временного соглашения, состоялся ряд заседаний рабочих органов. В частности, проведены первые встречи подкомитета по правилам определения страны происхождения товаров и рабочей группы по таможенному сотрудничеству. Кроме того, произведен обмен мнениями в области транспорта и транзита. "Для оперативного решения возникающих вопросов не нужно ждать проведения заседаний групп и комитетов, а можно использовать инструментарий контактных пунктов", - подчеркнул министр по торговле ЕЭК.-0-