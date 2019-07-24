Республика Корея может принять участие в реализации проекта ГЧП по реконструкции М10

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республика Корея может принять участие в реализации проекта государственно-частного партнерства по реконструкции автодороги М10. Этот вопрос рассмотрели сегодня во время рабочей встречи министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Беларуси Тхэ Чжун Ель, сообщили БЕЛТА в Минтрансе.

Алексей Авраменко проинформировал дипломата о том, что для Беларуси этот проект является пилотным. На данный момент он находится на стадии проведения конкурса по выбору частного партнера. Предквалификационный отбор завершится в конце июля. По его итогам определят топ-5 компаний, которые и примут участие в международном конкурсе.

В свою очередь Тхэ Чжун Ель отметил, что его страна имеет большой опыт по реконструкции и строительству автомобильных дорог, в том числе Корея имеет опыт реализации проектов на условиях государственно-частного партнерства. Имеющаяся практика реализации таких проектов могла бы стать хорошим подспорьем для Беларуси и одним из направлений сотрудничества двух стран, считает посол.

Как сообщалось, в пилотном проекте ГЧП по реконструкции М10 государственным партнером выступит Министерство транспорта и коммуникаций. Частный партнер будет отвечать за проектирование, реконструкцию, финансирование, содержание и техническое обслуживание пяти участков автодороги М10 общей протяженностью 85,25 км. Капитальные затраты оцениваются в 185,8 млн евро. Начало реконструкции - четвертый квартал 2020 года. Проект предусматривает увеличение числа полос с двух до четырех, увеличение допустимой нагрузки на ось с 10 т до 11,5 т и повышение ограничения скорости для легковых автомобилей с 90 км/ч до 120 км/ч, для грузовых - с 70 км/ч до 100 км/ч.-0-