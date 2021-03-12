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Экономика
12 марта 2021, 20:34

Республика Корея представила в Минске свой опыт цифровой трансформации машиностроения

Фото Министерства экономики
Фото Министерства экономики

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Минске прошел республиканский семинар-совещание на тему "Изучение опыта Республики Корея по цифровой трансформации промышленного сектора экономики (машиностроение)" в совмещенном формате, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства экономики.

Мероприятие стало продолжением проектной деятельности по пограмме обмена знаниями (KSP) Республики Корея с Беларусью в рамках реализуемого консалтингового проекта "Интеллектуальная поддержка организации цифровой трансформации промышленности Беларуси".

С приветственным словом к участникам семинара-совещания обратился первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь. Личное участие в семинаре принял советник посольства Республики Корея в Беларуси Квон Хек Фэ, в формате онлайн - Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Республике Корея Андрей Попков.

Всего участниками семинара стали более 160 представителей государственных органов и организаций, бизнес-сообщества Беларуси, свободных экономических зон, научно-технологических парков, научно-образовательной сферы, в том числе 60 - в режиме личного присутствия.

Фото Министерства экономики
Фото Министерства экономики

Как отметили в пресс-службе, во время мероприятия корейские эксперты поделились актуальной информацией о текущем состоянии и перспективах развертывания процесса цифровой трансформации в машиностроительном секторе промышленности на примере опыта системообразующих производственных компаний Республики Корея (таких, как LG и Hyundai).

Также состоялся обстоятельный диалог, во время которого были рассмотрены конкретные аспекты организации использования технологий больших данных и искусственного интеллекта, алгоритма организации проектов, предусматривающих цифровую трансформацию бизнес-процессов в организациях промышленности, оценки потребности инвестиций на эти цели.

Кроме того, обсуждались инструменты поддержки цифровизации сектора МСП и стимулирования их взаимодействия с крупным производственным бизнесом для этих целей.

"Министерство экономики рассчитывает, что результаты обсуждения корейского опыта станут прочной основой для развертывания проектов в области цифрового развития организаций промышленного комплекса страны, вовлечения в этот процесс сектора МСП, занятого в производственной сфере", - подчеркнули в пресс-службе.

Таким образом, сделан еще один шаг по развитию сотрудничества между Беларусью и Республикой Корея в области цифрового развития экономики.-0-

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Теги
машиностроение Министерство экономики Минск Республика Корея
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