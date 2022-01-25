Республика Тыва заинтересована в белорусском опыте подготовки IT-специалистов

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители Республики Тыва заинтересовались белорусским опытом подготовки IT-специалистов. Об этом шла речь во время посещения Парка высоких технологий главой Республики Тыва России Владиславом Ховалыгом, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт парка. В ходе встречи представители ПВТ подробно рассказали членам делегации об истории, достижениях и перспективах его дальнейшего развития.

"Парк высоких технологий сегодня без преувеличения - флагман белорусской экономики, на долю которого приходится более 4% ВВП и более 30% экспорта услуг всей Беларуси", - подчеркнул заместитель директора ПВТ Кирилл Залесский.

В ходе мероприятия российской делегации были продемонстрированы успехи как наиболее крупных резидентов ПВТ с богатой историей, так и молодых компаний, работающих в сфере финансовых и медицинских технологий, разработки игр, дополненной реальности и по иным отраслевым направлениям.

Во время встречи. Фото ПВТ

"У наших медицинских стартапов есть серьезные конкурентные преимущества. Они фактически занимаются оцифровкой различных аспектов диагностики. Такие технологии зачастую позволяют определить проблемы со здоровьем значительно раньше, чем их обнаружат стандартные методы исследований", - добавил он.

Как отметили в парке, огромный интерес у российской делегации вызвал белорусский опыт, связанный с системой подготовки IT-специалистов. ПВТ ведет активную деятельность в этом направлении.

"Сегодня в Беларуси реализуются программы IТ-образования на всех уровнях - от вузов до детских садов. В университетах наши компании открывают совместные лаборатории, что дает возможность на ранней стадии готовить специалистов "под себя". Программа для начальных классов школ "Программирование - вторая грамотность" знакомит юных айтишников с профессией через мир языка Scratch. А на уровне детских садов реализуется интереснейший проект "Информатика без розетки", благодаря которому дети с 5 лет в игровой форме развивают логическое мышление и базовые алгоритмические навыки", - отметил Кирилл Залесский.

По итогам встречи были найдены точки взаимодействия между двумя сторонами, что особенно важно для российской делегации в преддверии открытия собственного IT-парка, запланированного на следующий год.-0-