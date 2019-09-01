Ресурсы белорусских семей в I полугодии выросли на 12,7% до Br1318,4 в месяц

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Располагаемые ресурсы белорусских семей в первом полугодии выросли на 12,7% до Br1318,4 в месяц. Такие данные выборочного обследования об уровне жизни домашних хозяйств в первом полугодии 2019 года приводит Белстат, сообщает БЕЛТА.

Располагаемые ресурсы в городах и поселках городского типа в расчете на домашнее хозяйство составили Br1419,2 в месяц, в сельских населенных пунктах - Br1055,3 в месяц.

Денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили Br1251,5 в месяц (в первом полугодии 2018 года - Br1104,8), из которых Br934,6 (74,7%) приходится на потребительские расходы.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 39,5%, на покупку непродовольственных товаров - 31,3%, на оплату услуг - 26,3%.

Располагаемые ресурсы - денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство.

Потребительские расходы - расходы домашних хозяйств на питание (включая общепит), покупку алкоголя и сигарет, непродовольственных товаров и оплату услуг. В состав потребительских расходов не включаются налоги, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты).-0-