Retail Big Data 2020 пройдет в Минске

3 сентября в Минске пройдет второй бизнес-форум по управлению большими данными в розничной торговле Retail Big Data 2020.

Бизнес-форум соберет всех белорусских специалистов, заинтересованных в цифровом развитии отечественной розничной торговли.

Перед участниками форума в очном и онлайн форматах выступят ведущие эксперты по управлению большими данными (Big Data) из Беларуси, России и Узбекистана. Среди спикеров мероприятия исполнительный директор Андрей Вушев, исполнительный директор "БПС-Сбербанк" (Беларусь), Дмитрий Прусов, директор по монетизации Big Data в X5 Retail Group (Россия), Юрий Лапицкий, руководитель отдела аналитики торговой сети fmcg (Узбекистан) и другие известные эксперты. Они представят участникам мероприятия обзоры мировых кейсов монетизации больших данных в розничной торговле, технологии сбора и обработки больших данных, примеры реализации продуктов больших данных и много другой полезной информации.

Кроме того, в рамках бизнес-форума Retail Big Data 2020 пройдут блиц-переговоры между торговыми сетями, производителями и поставщиками IT-решений и услуг под названием "RBD ЗАКУПКИ: RETAIL & IT". Цель проекта - установление первичных контактов между компаниями, где переговоры с потенциальными торговыми партнерами будут организованы по принципу "все со всеми".

Второй бизнес-форум по управлению большими данными в розничной торговле Retail Big Data 2020 пройдет 3 сентября 2020 года в Минске по адресу: отель DoubleTree by Hilton, проспект Победителей, 9, седьмой этаж. Время работы форума с 10.00 до 17.00 (18.00).

Подробности на сайте retailmarketing.by

Информационный партнер форума - Белорусское телеграфное агентство