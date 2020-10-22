Резервуарный парк хранения нефти к 2025 году планируется увеличить до 1 млн т - Назаров

22 октября, Гомельский район /Корр. БЕЛТА/. К 2025 году планируем увеличить резервуарный парк хранения нефти до 1 млн т сырья. Об этом сообщил журналистам заместитель премьер-министра Юрий Назаров на открытии строительства новой нефтяной магистрали Гомель - Горки, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Юрия Назарова, такой объем позволит обеспечить бесперебойную работу двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов в течение месяца. Подчеркивая значимость реализации нового инвестпроекта ОАО "Гомельтранснефть Дружба", он отметил: "Эта так называемая перемычка между южной и северной ветками белорусской нефтетранспортной системы позволит нам оперативно связывать два нефтеперерабатывающих объекта, перебрасывать потоки нефти как минимум между двумя этими крупнейшими резервуарами".

Сегодня в Гомельском районе ОАО "Гомельтранснефть Дружба" приступило к строительству магистрального нефтепровода Гомель - Горки. Мощность магистрали составит 6 млн т сырья в год. Ориентировочная стоимость проекта, который реализует "Гомельтранснефть Дружба" на собственные средства, составляет Br300 млн. Генеральным подрядчиком выступает РУП ПО "Белоруснефть".-0-

"Гомельтранснефть Дружба" приступила к строительству нефтепровода Гомель - Горки Новая нитка соединит южную и северную ветки белорусской нефтетранспортной системы. Магистраль Гомель - Горки протяженностью 207 км пройдет в Гомельском, Буда-Кошелевском, Чечерском и Кормянском районах Гомельской области, а также Чериковском, Славгородском и Кричевском районах Могилевской.