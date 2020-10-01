Резидент ОЭЗ "Бремино-Орша" планирует удвоить объем контейнерных перевозок в Китай

1 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Резидент особой экономической зоны "Бремино-Орша" компания "Рузэкспедиция" планирует в 2021 году удвоить объем контейнерных перевозок в Китай, сообщили корреспонденту БЕЛТА в компании "Бремино групп".

"За восемь месяцев этого года компания отправила 37 экспортных контейнерных поездов с белорусской продукцией в Китай. В планах на 2020-й - преодолеть показатель объема контейнерных перевозок 10 тыс. TEU (двадцатифутовый эквивалент. - Прим. БЕЛТА). В следующем году ожидаем прирост объема контейнерных перевозок в два раза. Реализуя свои маршруты, мы обслуживаем экспортные грузовые потоки самых востребованных регионов Китая. География нашего сервиса охватывает крупнейшие промышленные центры и грузовые хабы от севера до юга страны", - отметили специалисты.

В структуре экспортных грузов доминировали товары народного потребления, пищевой промышленности, деревообработки, а также сельскохозяйственного назначения. При этом минимальный срок доставки - 14 дней.

В компании также сообщили о планируемом запуске нового сервиса доставки грузов железнодорожным транспортом. Это позволит грузоотправителям с небольшим количеством товаров отправлять продукцию в контейнерных поездах, следующих по регулярному расписанию. Запуск нового сервиса обусловлен растущим спросом со стороны участников внешнеэкономической деятельности, которые нуждаются в отлаженном механизме поставки товаров по четкому графику.

Кроме того, в ближайшей перспективе резидент ОЭЗ планирует развивать авиационные перевозки, в том числе с использованием потенциала международного грузового аэродрома "Орша", который откроется в четвертом квартале этого года.

ООО "Рузэкспедиция" - один из лидеров на рынке контейнерных перевозок экспортных грузов в направлении Китайской Народной Республики. Компания развивает активное сотрудничество по инициативе "Один пояс - один путь". Фирма организует железнодорожные, автомобильные, морские и мультимодальные грузоперевозки. География международных перевозок включает маршруты от западных регионов Европейского союза до Юго-Восточной Азии.-0-