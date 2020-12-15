Резидент "Великого камня" реализует проект в сфере новых материалов

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания "Солидпайп Систем" (Беларусь) зарегистрирована 15 декабря в качестве нового резидента Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт "Великого камня".

Компания будет реализовывать проект в сфере новых материалов - он связан с производством и нанесением инновационного защитного покрытия на комплектующие для оборудования, применяющегося в добывающей промышленности.

"Данная технология является уникальной для Беларуси и стран евразийского региона. Начало выпуска продукции запланировано на 2021 год", - рассказали в индустриальном парке.

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - особая экономическая зона со специальным правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска. В "Великом камне" зарегистрированы почти 70 резидентов из 14 стран. Приоритетные для парка направления - машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных.-0-